CIA declasifică un raport despre vizita lui Joe Biden în Ucraina. De ce a fost ținut secret documentul din 2015

CIA a declasificat un document privind vizita lui Joe Biden în Ucraina, din decembrie 2015, care fusese ținut secret la cererea acestuia pentru a nu se afla că regimul Poroșenko discuta despre afacerile familiei sale. „La mijlocul lunii decembrie 2015, oficialii din administrația președintelui ucrainean Petro Poroșenko au exprimat uimire și dezamăgire față de vizita vicepreședintelui Statelor Unite (Joe Biden n.n.), desfășurată în perioada 7-8 decembrie 2015, la Kiev, Ucraina” se arată în document, potrivit Inpolitics.

Documentul arată că, la mijlocul lunii decembrie 2015, oficialii administrației președintelui ucrainean Petro Poroșenko și-au exprimat uimirea și dezamăgirea față de vizita lui Joe Biden, desfășurată la Kiev în perioada 7-8 decembrie 2015.

„Acești oficiali au subliniat că, înainte de vizită, administrația Poroșenko și alți oficiali ucraineni se așteptau ca vicepreședintele SUA (Joe Biden n.n.) să discute cu Poroșenko chestiuni legate de personal, presupunând că acesta va susține sau va critica anumite persoane specifice din cadrul Guvernului Ucrainean”, se mai arată în raport.

Potrivit sursei menționate anterior, după vizită, oficialii ucraineni au considerat că vicepreședintele Statelor Unite de la acea vreme venise la Kiev pentru a susține un discurs public general, fără intenția de a aborda teme de fond cu președintele Poroșenko sau cu alți membri ai guvernului.

„În urma vizitei vicepreședintelui american, oficiali din administrația Poroșenko au comentat în privat asupra atenției acordate de presa americană presupuselor legături ale familiei vicepreședintelui SUA cu practici de afaceri corupte din Ucraina. Acești oficiali au considerat presupusele legături ale familiei vicepreședintelui SUA cu corupția din Ucraina drept dovadă a unui dublu standard existent în cadrul guvernului Statelor Unite în ceea ce privește chestiunile de corupție și putere politică”, se mai arată în document.

Potrivit Inpolitics, presa americană comentează că „presupusele legături” menționate în raport ar putea face referire la rolul lui Hunter Biden în consiliul de administrație al companiei energetice ucrainene Burisma, poziție care i-a adus peste 80.000 de dolari lunar, deși nu avea experiență în domeniu.

Într-un discurs din 2018 la Consiliul pentru Relații Externe, Joe Biden a afirmat că a blocat ajutorul american destinat Ucrainei pentru a obține demiterea procurorului care investiga compania Burisma.

„M-am uitat la ei și le-am spus: «Plec în șase ore. Dacă procurorul nu este concediat, nu veți primi banii». Ei bine, fiu de cățea. A fost concediat. Și au pus în funcție pe cineva care era OK la momentul respectiv”, spunea Biden.

Raportul de informații menționat, care descria îngrijorările oficialilor ucraineni legate de vizita lui Joe Biden din 2015, nu a fost niciodată făcut public. „Oficialii serviciilor de informații au fost de acord că, la momentul colectării, [raportul] ar fi îndeplinit pragul [de diseminare], dar, pe baza preferințelor Biroului Vicepreședintelui, informațiile nu au fost niciodată partajate în afara CIA”, a spus un oficial CIA de rang înalt pentru Fox News.