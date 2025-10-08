Suprareglementarea AI din Europa îi alungă pe specialiști în SUA

Regulile Uniunii Europene privind inteligența artificială determină tot mai mulți specialiști și companii tehnologice să se relocheze în Silicon Valley, potrivit directorului financiar al companiei olandeze ASML, Roger Dassen.

Oficialul a atras atenția că, din cauza reglementărilor stricte, Europa riscă să piardă teren în competiția globală pentru inovație, în special în fața Statelor Unite.

Declarațiile lui Roger Dassen au fost făcute luni seara, în Eindhoven, în cadrul unui eveniment organizat de partidul olandez creștin-democrat CDA, înaintea alegerilor naționale din 29 octombrie.

În opinia sa, Uniunea Europeană a început procesul de dezvoltare a inteligenței artificiale „cu frâna trasă”, concentrându-se prea devreme pe control și reglementare.

„De ce este atât de dificil să dezvolți AI în Europa? Pur și simplu pentru că am început prin a o pune sub control strict,” a declarat Dassen, potrivit presei olandeze.

El a adăugat, într-o formulare devenită deja virală:

„Cine are talent în domeniul inteligenței artificiale, primul lucru pe care îl face cu banii câștigați este să-și cumpere un bilet către Silicon Valley.”

ASML, considerată cea mai valoroasă companie tehnologică europeană după capitalizarea bursieră, este una dintre cele mai vocale critici ale legislației europene privind AI.

Compania a cerut o pauză de doi ani în aplicarea părților neimplementate din lege, argumentând că inovația nu poate progresa într-un climat dominat de birocrație.

În ultimele luni, ASML a devenit un actor tot mai influent în dezbaterile privind politica tehnologică europeană. În septembrie, compania a devenit acționarul majoritar al firmei franceze Mistral AI, în urma unei investiții de 1,3 miliarde de euro.

Dassen a subliniat că investiția are scopul de a consolida capacitatea Europei de a concura cu giganții americani și chinezi din domeniul inteligenței artificiale.

Pe fondul tensiunilor geopolitice dintre SUA și China, Olanda a fost presată de Washington să limiteze exporturile celor mai avansate echipamente de litografie către Beijing.

„Întrebați companiile mari europene – Airbus, Nokia, ASML – dacă se simt întotdeauna protejate de Europa în această luptă de putere globală. Răspunsul nu va fi mereu da,” a afirmat Dassen.

Într-un alt semnal de nemulțumire, Frank Heemskerk, principalul lobbyist al ASML, a declarat la un summit organizat la Bruxelles că „nu este întotdeauna ușor să te întâlnești cu oficiali europeni.”

El a adăugat ironic:

„E mai simplu să obții o întâlnire la Casa Albă decât cu un comisar european.”

Pe termen lung, oficialii ASML avertizează că o abordare prea restrictivă ar putea împinge Europa într-o poziție secundară pe piața globală a inteligenței artificiale.

Dassen a cerut finalizarea Uniunii piețelor de capital, un proiect economic care ar facilita accesul start-up-urilor la finanțare și ar încuraja scalarea rapidă a companiilor inovatoare.

„Suntem foarte buni la start-up-uri, dar aproape inexistenți la scale-up-uri,” a spus el.

Economiștii avertizează că, fără o schimbare de direcție, Europa riscă să repete greșelile făcute în domeniul digitalizării, pierzând din nou avantajul competitiv în fața Statelor Unite.

Reglementările stricte privind AI, deși gândite pentru protejarea cetățenilor și eticii tehnologice, pot avea efectul invers: o migrație a talentelor și investițiilor către zone cu politici mai flexibile.