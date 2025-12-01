Ce se întâmplă cu pensiile în decembrie și ce urmează în 2026. Ministrul Florin Manole explică suplimentele, sprijinul pentru energie și motivele întârzierilor la recalculare

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță suplimentul de 400 de lei pentru pensionarii cu venituri mici, sprijinul pentru energie, ajutorul pentru lemne și planurile privind o posibilă compensație în 2026. Recalcularea pensiilor rămâne întârziată din cauza lipsei de personal și a problemelor tehnice.

Într-un context social tensionat și în mijlocul unei perioade marcate de prețuri ridicate, Ministerul Muncii transmite că luna decembrie vine cu măsuri suplimentare pentru pensionarii cu venituri reduse. Florin Manole, ministrul Muncii, a detaliat la România TV sprijinul financiar acordat în această lună, stadiul recalculării pensiilor și perspectiva unor compensații în 2026, în condițiile în care indexarea legală este înghețată.

Declarațiile ministrului vin într-un moment simbolic, de Ziua Națională, când a explicat punctual ce urmează să primească seniorii și care sunt motivele întârzierilor în procesul de recalculare.

Ministrul Florin Manole a confirmat că pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei vor primi în decembrie un sprijin suplimentar de 400 de lei. Mecanismul este prevăzut în legislația aflată în vigoare și se aplică automat, fără ca beneficiarii să depună cereri.

„Este vorba de un supliment important, care vine împreună cu pensia – cei 400 de lei din luna decembrie. El decurge din legea prin care cei cu pensii sub 2.574 de lei primesc acest sprijin”, a declarat ministrul Muncii.

Sprijinul se adaugă la veniturile lunare obișnuite și este parte din pachetul de măsuri care vizează protejarea persoanelor vulnerabile în sezonul rece, marcat de facturi ridicate și de o presiune constantă asupra bugetelor familiilor cu venituri mici.

Ministrul a precizat că suplimentul de 400 de lei nu este singura măsură activă în prezent. Pensionarii vulnerabili beneficiază și de sprijin pentru energie, în valoare de 50 de lei pe lună până în martie, o perioadă în care consumul crește semnificativ.

„E important să vedem acest sprijin modest la pachet cu sprijinul pentru energie, 50 de lei până în martie, când facturile trebuie să își mai domolească din dimensiuni, plus ajutorul pentru lemne, sunt români dezavantajați în special cei din mediul rural e important, și în acest an îi ajutăm cu acest sprijin”, a punctat ministrul Florin Manole.

Ajutorul pentru lemne vizează localitățile unde încălzirea pe bază de combustibil solid rămâne soluția principală, iar costurile ridicate din această toamnă au afectat puternic gospodăriile cu resurse limitate.

Una dintre întrebările majore pentru anul viitor vizează creșterea pensiilor prin indexare. Florin Manole a explicat că mecanismul legal este înghețat pentru 2026, însă Ministerul Muncii intenționează să propună o soluție alternativă în perioada negocierilor pentru buget.

„Vom propune asta pentru că, pe de o parte, avem o inflație deja mare și se simte în prețuri în fiecare zi, și anul viitor va fi o inflație mai mică decât anul acesta, dar tot semnificativă, și atunci nu putem să asistăm nepăsători. Trebuie să oferim măcar această soluție punctuală”, a declarat Manole.

Acesta sugerează că, în lipsa indexării clasice, sprijinul pentru 2026 ar urma să fie acordat sub forma unui bonus sau supliment, pentru a compensa deteriorarea puterii de cumpărare.

Procesul de recalculare, menit să actualizeze sumele pentru milioane de pensionari pe baza noii legislații, rămâne întârziat. Ministrul Muncii a recunoscut problemele repetate de personal și tehnologice.

„Stăm puțin mai bine acum. Vreau să se înțeleagă că tot suntem în zi de sărbătoare, da, au fost întârzieri, dar lucrătorii de la casele de pensii sunt puțini, la nicio casă de pensii nu avem organigramele ocupate, în unele zone am încercat să aducem oameni, nu au vrut să vină că salariile sunt mici, trebuie să avem înțelegere și față de oamenii aceștia, sunt supraaglomerați”, a explicat Manole.

Problemele cu softul de calcul reprezintă un alt obstacol.

„Problemele cu softul trenează și sper să avansăm, dar până nu funcționează complet, acești oameni sunt importanți, ei fac lucrul înainte de soft. Este o problemă care ține și de încărcătură de muncă din casele de pensii”, a mai spus ministrul.

În practică, mii de dosare au fost procesate manual în ultimele luni, din cauza defecțiunilor tehnice și a lipsei specialiștilor IT în instituții. Ministerul promite accelerarea recalculării în primele luni ale lui 2026.