Începând cu 2026, vechimea pentru pensie în România va fi calculată printr-o formulă nouă, menită să ofere o evidență mai corectă a stagiului de cotizare. Modificările au fost stabilite prin Ordinul nr. 342/2025 al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), publicat în Monitorul Oficial pe 26 iunie 2025.

Noua metodă va calcula vechimea în muncă transformând zilele efectiv lucrate în zile calendaristice și va stabili reguli precise pentru situațiile în care un angajat lucrează simultan la mai mulți angajatori, astfel încât să nu fie contorizate de două ori aceleași zile de muncă. Calculul va reflecta diferențiat tipul activității și condițiile de muncă.

Zilele lucrătoare se convertesc în zile calendaristice printr-o formulă simplă: numărul de zile efectiv lucrate se înmulțește cu numărul de zile calendaristice din lună și se împarte la numărul de zile lucrătoare din aceeași lună.

De exemplu, pentru 20 de zile lucrate într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, stagiul va fi calculat ca 27,27 zile, rotunjit la 27. Această metodă se aplică inclusiv angajaților cu program part-time sau celor care lucrează la mai mulți angajatori simultan.

O altă noutate importantă este plafonarea perioadelor suprapuse de activitate. Dacă un salariat are mai mulți angajatori și orele se suprapun, zilele de vechime nu vor fi dublate. Concret, fiecare zi lucrată va fi luată în calcul o singură dată.

Această reformă urmărește să asigure un calcul mai echitabil al vechimii pentru pensie și să reflecte cu acuratețe activitatea desfășurată de fiecare angajat, indiferent de tipul contractului sau condițiile de muncă.

Începând cu 2026, vechimea pentru pensie se va calcula pe baza zilelor convertite în zile calendaristice pentru fiecare lună lucrată. Aceste zile se cumulează pentru fiecare an de muncă, iar totalul lor se împarte la numărul mediu de zile dintr-o lună, aproximativ 30,42, obținând astfel numărul de luni și zile suplimentare.

Calculul se aplică pentru fiecare an de activitate, iar apoi se cumulează pentru a stabili stagiul total de cotizare, exprimat în ani, luni și zile. Un an lucrat cu normă întreagă într-un an complet va fi considerat întreg în evidența vechimii.

Noua metodă stabilește diferențele între perioadele de muncă în condiții normale, speciale sau deosebite, precum mineritul, armata sau poliția, și ia în considerare concediile medicale, șomajul sau alte indemnizații, pentru a reflecta fidel activitatea profesională desfășurată de fiecare angajat, arată România TV.

La începutul anului 2026, România se confruntă cu un nou dezechilibru social. Salariul minim brut va fi majorat, însă pensiile vor rămâne neschimbate, în ciuda obligației legale de indexare anuală. Guvernul invocă lipsa fondurilor și presiunea deficitului bugetar, dar decizia de a respecta o lege și a ignora alta ridică semne de întrebare asupra coerenței politicilor economice.

Legea adoptată în 2024 prevede că salariul minim trebuie ajustat anual în funcție de inflație și productivitate, iar pensiile ar trebui indexate automat, conform ratei inflației și creșterii veniturilor medii. În mod normal, în ianuarie 2026, pensiile ar fi trebuit să crească cu aproximativ 7%, adică în jur de 180 de lei în plus pe lună pentru fiecare pensionar.

Această majorare ar fi implicat un cost de peste 1,7 miliarde de euro pentru bugetul de pensii doar în 2026. În condițiile în care deficitul bugetar ajunge aproape de 9% din PIB, Guvernul afirmă că nu dispune de fonduri pentru majorarea pensiilor, astfel că 4,7 milioane de pensionari vor rămâne cel puțin un an cu aceleași venituri. Prin urmare, puterea lor de cumpărare ar urma să scadă.