Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Cum ne vom primii banii

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege al Guvernului referitor la plata pensiilor private, stabilind noi reguli pentru modul în care românii își pot retrage banii din Pilonul II și Pilonul III de pensii.

Legea prevede că beneficiarii vor putea încasa o parte din suma acumulată într-o singură tranșă, iar restul va fi plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani.

De asemenea, a fost eliminată prevederea care permitea pacienților cu afecțiuni oncologice să retragă integral sumele, după o decizie a Curții Constituționale.

Proiectul a fost votat de Camera Deputaților, for decizional, și urmează să fie transmis spre promulgare.

Camera Deputaților a votat proiectul de lege privind plata pensiilor private în calitate de for decizional, cu 199 de voturi „pentru”, 87 de voturi „împotriva” și 12 abțineri, conform datelor din dezbatere. Legea stabilește cadrul legal pentru plata pensiilor private obligatorii (Pilonul II) și facultative (Pilonul III).

Proiectul prevede că la momentul pensionării, beneficiarii vor putea primi inițial până la 30% din suma acumulată în fondurile de pensii private. Restul banilor urmează să fie plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Forma adoptată a legii elimină excepția care le-ar fi permis persoanelor cu afecțiuni oncologice să retragă integral suma acumulată într-o singură tranșă.

Această modificare a fost făcută ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale (CCR) care a constatat că prevederea respectivă instituia o discriminare nefundamentată pe criterii obiective.

Decizia CCR din 25 noiembrie 2025 a stabilit că “prevederile prin care doar persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective.”

Ca urmare a acestei decizii, proiectul s-a reîntors în circuitul parlamentar pentru corectarea alineatelor neconstituționale.

Prin adoptarea noii forme, această excepție a fost eliminată, astfel încât toți beneficiarii vor fi supuși acelorași reguli privind modul de plată a pensiilor private.

Proiectul de lege a fost inițiat de Guvern și a trecut prin mai multe etape parlamentare înainte de votul final.

Inițial, în data de 15 octombrie 2025, Camera Deputaților a supus legea votului, însă ulterior aceasta a fost atacată la Curtea Constituțională.

CCR a admis sesizarea și a trimis legea înapoi în Parlament pentru revizuire, decizie care a determinat eliminarea excepției pentru bolnavii oncologici.

Ulterior, Senatul a adoptat proiectul de lege cu modificările necesare pentru a respecta decizia CCR, după care acesta a revenit în Camera Deputaților pentru votul decizional final.

După adoptarea de către Camera Deputaților, proiectul de lege urmează să fie transmis spre promulgare președintelui României. După promulgare și publicare în Monitorul Oficial, prevederile vor intra în vigoare și vor reglementa modul în care românii își vor putea retrage economiile acumulate în fondurile de pensii private.