Vești importante pentru muzicieni. Ce rămâne neschimbat în noua lege a drepturilor de autor

Ministrul Culturii, András Demeter, a susținut o întâlnire online dedicată prezentării bilanțului primelor șase luni de mandat, oferind clarificări privind proiectul de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În cadrul discuției, Demeter a subliniat că „licenţierea individuală sau gestiunea colectivă facultativă nu se aplică drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi în domeniul muzicii, deoarece acestea sunt şi rămân, prin lege, supuse gestiunii colective obligatorii.

Aşadar, temerea potrivit căreia artiştii «ar rămâne fără venituri» este lipsită de temei. Reforma discutată vizează drepturile de autor, nu drepturile conexe ale artiştilor, iar în acest plan nu se produce nicio schimbare care să afecteze regimul juridic al artiştilor”.

În timpul prezentării, ministrul a făcut referire la principalele realizări din această perioadă, printre care se numără punerea în consultare publică a proiectului legii managementului cultural, măsurile de sprijin și promovare a patrimoniului cultural imaterial, inclusiv includerea cântatului la cobză în lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO.

De asemenea, au fost menționate proiecte culturale cu dimensiune internațională, precum inițierea Anului Cultural România-Italia la 1 decembrie 2025 și participarea României la târguri internaționale de carte.

Un subiect de interes pentru participanți l-a reprezentat elaborarea proiectului de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996.

Ministrul Culturii a oferit explicații juridice referitoare la obiectul și rațiunea demersului legislativ, subliniind diferențele dintre drepturile de autor și drepturile conexe, precum și rolul gestiunii colective.

El a precizat că „Pentru a evita confuziile care se perpetuează în mod repetat în această dezbatere, consider necesar să fac câteva clarificări de principiu, fundamentate juridic, care sunt esenţiale pentru înţelegerea corectă a problemei.

Înainte de orice, discuţia nu este despre «slăbirea protecţiei autorilor», ci despre revenirea la regula fundamentală a dreptului de autor: dreptul exclusiv aparţine autorului, iar gestiunea colectivă este un instrument, nu un substitut al consimţământului.”

Ministrul a explicat, de asemenea, că licența colectivă extinsă poate exista doar ca excepție strict justificată și că gestiunea colectivă impusă titularilor de drepturi constituie o limitare a dreptului exclusiv.

În plus, el a evidențiat că „diferenţa dintre artişti şi autori este esenţială şi trebuie respectată. În timp ce drepturile artiştilor interpreţi sunt, în România, gestionate colectiv obligatoriu, drepturile autorilor sunt drepturi exclusive, care nu pot fi exercitate de un terţ, nici măcar de un organism de gestiune colectivă, fără consimţământul autorului.”

Ministerul Culturii a anunțat că va reveni cu o prezentare detaliată a discuțiilor din cadrul întâlnirii și cu o sinteză a principalelor rezultate și direcții de acțiune aferente primelor șase luni de mandat.

Obiectivul rămâne clarificarea cadrului juridic privind drepturile de autor și adaptarea legislației naționale la cerințele Uniunii Europene, în contextul procedurilor declanșate de Comisia Europeană.