Decembrie, luna presiunii fiscale totale. Ce obligații au firmele și contribuabilii înainte de închiderea anului

Decembrie 2025 devine una dintre cele mai încărcate luni fiscale, cu raportări obligatorii, notificări privind TVA, actualizări ale rezidenței fiscale și proceduri complexe pe care contribuabilii trebuie să le finalizeze înainte de intrarea în noul an.

O lună care comprimă toate obligațiile fiscale

Decembrie rămâne în fiecare an momentul în care presiunea asupra contabililor și contribuabililor crește considerabil. În ultimele săptămâni se suprapun raportările lunare, pregătirea documentelor pentru închiderea exercițiului financiar, actualizările privind taxele și obligațiile speciale impuse de Codul fiscal. Perioada devine astfel una în care multe firme sunt obligate să finalizeze situațiile contabile, să corecteze eventualele erori și să își ajusteze strategia fiscală pentru anul următor.

În acest context tensionat intră și obligațiile persoanelor fizice, inclusiv cele legate de rezidența fiscală, ceea ce face ca finalul de an să fie marcat de un volum administrativ ridicat la nivel național. Pentru mulți contribuabili, luna decembrie este mai puțin despre activitatea economică și mai mult despre conformarea fiscală, într-un ritm accelerat.

Importanța chestionarelor de rezidență fiscală

Una dintre responsabilitățile majore ale persoanelor fizice în decembrie este depunerea chestionarelor de rezidență fiscală. Documentele sunt obligatorii pentru cei care sosesc în România, dar și pentru cei care intenționează să părăsească țara. Termenul legal este de treizeci de zile de la momentul sosirii sau înaintea plecării definitive.

Rolul acestor formulare este de a stabili dacă persoana devine sau nu rezident fiscal în România. Decizia ANAF se bazează pe criterii precum existența unei locuințe permanente, centrul intereselor economice și durata șederii. Contribuabilul primește ulterior o decizie de impunere care îi stabilește responsabilitățile fiscale pentru anul în curs și pentru perioada următoare. În multe cazuri, contribuabilii parcurg această procedură chiar în ultimele zile ale anului, ceea ce crește volumul de lucru pentru administrația fiscală.

Raportările informative care deschid luna decembrie

La începutul lunii, firmele intră în etapa obligatorie a raportărilor informative. Una dintre cele mai relevante este declarația care cuprinde livrările și achizițiile interne realizate în perioada anterioară. Acest document detaliat oferă ANAF informații despre tranzacțiile comerciale pe teritoriul României. Rolul raportării este acela de a corela datele contabile ale companiilor cu cele declarate de partenerii comerciali, pentru a preveni erorile și potențialele fraude de TVA.

Raportarea SAF-T rămâne esențială în această etapă. Este un fișier electronic standardizat, transmis de marii contribuabili, de contribuabilii mijlocii și mici și inclusiv de nerezidenții înregistrați doar în scop de TVA. Prin această raportare, Fiscul primește o imagine aproape completă asupra activității contabile. SAF-T include date despre registre, facturi, tranzacții, ajustări de TVA și alte informații care pot fi analizate ulterior în cadrul controalelor fiscale.

O altă raportare importantă este cea care privește trimiterile poștale livrate contra ramburs. Operatorii autorizați transmit situația sumelor încasate prin intermediul lor. Firmele care intermediază transport alternativ, prin platforme digitale, transmit autorităților informații despre activitățile desfășurate pe parcursul perioadei anterioare. Toate aceste date sunt necesare pentru corectitudinea colectării taxelor și pentru stabilirea eventualelor diferențe fiscale.

De ce schimbarea perioadei fiscale pentru TVA devine obligatorie pentru unii contribuabili

Decembrie aduce și un moment important pentru firmele înregistrate în scop de TVA. Contribuabilii care au avut perioadă fiscală trimestrială și au efectuat achiziții intracomunitare taxabile în România sunt obligați să treacă la perioadă fiscală lunară.

Această modificare nu este opțională. Ea trebuie notificată prin formulare specifice, depuse electronic la ANAF. Schimbarea implică un volum de muncă mai ridicat pentru firme, deoarece raportarea TVA se face în fiecare lună, nu trimestrial. În paralel, companiile trebuie să se asigure că deconturile lunare sunt corecte, că balanțele contabile reflectă realitatea și că documentele justificative sunt arhivate corespunzător. Nerespectarea termenelor poate aduce sancțiuni, motiv pentru care această procedură devine una critică în finalul de an.

Obligațiile companiilor din energie și verificarea statutului pentru taxarea inversă

În a doua parte a lunii, contribuabilii care activează în domeniul energiei electrică și gazelor naturale trebuie să depună o declarație specială. Aceasta confirmă statutul firmelor care aplică regimul de taxare inversă, în condițiile în care activitatea principală este revânzarea, iar consumul propriu rămâne redus.

Declarația se depune pe propria răspundere și are rolul de a preveni abuzurile privind TVA în domeniul energiilor, unde fluctuațiile pot genera diferențe fiscale semnificative. Documentul confirmă că firma respectă criteriile prevăzute de legislație și că poate continua aplicarea regimului care transferă obligația de plată a TVA către beneficiar.

Tot în această perioadă se depun notificările prin care contribuabilii pot ieși din evidența persoanelor înregistrate în scop de TVA. Această procedură este posibilă doar pentru firmele care nu au depășit plafonul legal. Trecerea la regimul de scutire implică modificări în modul de facturare și în raportarea fiscală. Autoritățile verifică atent condițiile, deoarece ieșirea din regimul TVA poate afecta modul în care sunt colectate taxele.