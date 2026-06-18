Social

Românii transmit un semnal clar către clasa politică. 81% spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

Comentează știrea
Românii transmit un semnal clar către clasa politică. 81% spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșităBolojan, Tomac și Veștea / sursa foto: arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Românii, în mare majoritate, consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar aproape nouă din zece cetățeni cer formarea rapidă a unui nou guvern, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în perioada 9-16 iunie.

Cercetarea sociologică, efectuată în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou Executiv, indică un nivel ridicat de nemulțumire față de situația actuală și o preocupare accentuată pentru evoluția economiei în perioada următoare.

Majoritatea românilor sunt nemulțumiți de direcția țării

Potrivit datelor sondajului, 81% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită. În schimb, doar 14% apreciază că țara se află pe un drum bun, iar 5% au declarat că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Rezultatele evidențiază una dintre cele mai ridicate cote de pesimism înregistrate în ultimele luni, pe fondul incertitudinilor politice și economice.

A murit stejarul legendar al lui Robin Hood. „Major Oak” avea circa 1.200 de ani și ascundea o poveste celebră
A murit stejarul legendar al lui Robin Hood. „Major Oak” avea circa 1.200 de ani și ascundea o poveste celebră
Apartamente de trei ori mai scumpe în Cluj decât în alte orașe. Diferențele dintre piețele imobiliare se adâncesc
Apartamente de trei ori mai scumpe în Cluj decât în alte orașe. Diferențele dintre piețele imobiliare se adâncesc

Aproape 90% dintre respondenți vor un nou guvern cât mai repede

Sondajul arată și o presiune publică puternică pentru depășirea actualului blocaj politic.

Întrebați dacă România ar trebui să aibă rapid un nou guvern sau dacă actuala criză politică ar trebui să continue, 88% dintre participanți au optat pentru formarea cât mai rapidă a unui Executiv.

sursa: Facebook

Doar 9% consideră că situația actuală ar trebui să se prelungească, iar 3% nu au oferit un răspuns.

Datele sugerează că populația așteaptă o soluție rapidă din partea liderilor politici, într-un moment în care negocierile pentru viitoarea formulă guvernamentală continuă.

Criza economică, principala preocupare a românilor

Riscurile economice reprezintă cea mai mare temere pentru respondenți.

37% dintre cei chestionați au indicat posibilitatea declanșării unei crize economice drept principala îngrijorare pentru perioada următoare. Alte preocupări menționate sunt viitorul copiilor (21%), escaladarea războiului din Ucraina (13%), problemele de sănătate (9%) și tensiunile din societate (5%). Alte motive au fost indicate de 12% dintre participanți, iar 3% nu au răspuns.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 9-16 iunie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.008 persoane adulte din România. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Stiri calde

09:59 - Istvan Kovacs, în istoria Cupei Mondiale. Va arbitra meciul cu numărul 1.000 al competiției

09:48 - Velierul-simbol al Forțelor Navale Române a ajuns în Norfolk. Nava Mircea participă la impresionanta paradă a veliere...

09:39 - Românii transmit un semnal clar către clasa politică. 81% spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

09:28 - „Anticarul” lui Putin, reținut în Rusia. Ilia Traber, considerat intangibil, vizat într-un dosar de asasinat

09:18 - Consiliul European analizează extinderea UE și bugetul pentru următorii ani. Drona prăbușită în România alimentează d...

09:09 - Războiul din Ucraina schimbă admiterea la universitățile din Rusia. Mii de locuri rezervate familiilor militarilor pr...

HAI România!

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Proiecte speciale