Românii, în mare majoritate, consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar aproape nouă din zece cetățeni cer formarea rapidă a unui nou guvern, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în perioada 9-16 iunie.

Cercetarea sociologică, efectuată în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou Executiv, indică un nivel ridicat de nemulțumire față de situația actuală și o preocupare accentuată pentru evoluția economiei în perioada următoare.

Potrivit datelor sondajului, 81% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită. În schimb, doar 14% apreciază că țara se află pe un drum bun, iar 5% au declarat că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Rezultatele evidențiază una dintre cele mai ridicate cote de pesimism înregistrate în ultimele luni, pe fondul incertitudinilor politice și economice.

Sondajul arată și o presiune publică puternică pentru depășirea actualului blocaj politic.

Întrebați dacă România ar trebui să aibă rapid un nou guvern sau dacă actuala criză politică ar trebui să continue, 88% dintre participanți au optat pentru formarea cât mai rapidă a unui Executiv.

Doar 9% consideră că situația actuală ar trebui să se prelungească, iar 3% nu au oferit un răspuns.

Datele sugerează că populația așteaptă o soluție rapidă din partea liderilor politici, într-un moment în care negocierile pentru viitoarea formulă guvernamentală continuă.

Riscurile economice reprezintă cea mai mare temere pentru respondenți.

37% dintre cei chestionați au indicat posibilitatea declanșării unei crize economice drept principala îngrijorare pentru perioada următoare. Alte preocupări menționate sunt viitorul copiilor (21%), escaladarea războiului din Ucraina (13%), problemele de sănătate (9%) și tensiunile din societate (5%). Alte motive au fost indicate de 12% dintre participanți, iar 3% nu au răspuns.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 9-16 iunie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.008 persoane adulte din România. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.