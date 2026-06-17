Țara mică, mese puține

Vorba asta, atribuită lui Gheorghe Dincă, se potriveste perfect cu situația din România unde partidelor le-a rămas mică guvernarea și nu mai incap toate la masa puterii. Așa că au dus țara în gard si populația in lehamite. Vorbim despre ei, că doar asta putem face deocamdată. De la 12.00, live, cu Turcescu și Mihaiu sigur și cu Rareș Bogdan dacă nu-l fac ăstia ministru pana la ora începerii podcastului.

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