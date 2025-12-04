Ministrul Finanțelor, promisiuni pentru 2026: TVA rămâne neschimbat

TVA rămâne la nivelul actual în 2026, anunță ministrul Finanțelor Alexandru Nazare (PNL). Oficialul spune că proiecția bugetară pentru anul viitor pornește de la această premisă și respinge categoric speculațiile privind o eventuală majorare a taxei.

Ministrul a subliniat că discuțiile legate de acest aspect se vor întinde pe câteva săptămâni.

„Vom demara în perioada următoare discuțiile asupra proiecției pe buget pentru 2026. Am spus de mai multe ori că nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luat în calcul, că se vehicula acest lucru. Plecăm de la ipoteza că TVA rămâne neschimbat pentru 2026. Bineînțeles că discuțiile vor fi complexe, pe câteva săptămâni. Tocmai am închis rectificarea bugetară și de săptămâna viitoare vom începe pregătirile pentru elaborarea bugetului pe 2026”, a spus Alexandru Nazare, la B1 Tv.

Potrivit oficialului, subiectul TVA din HoReCa va fi analizat separat la nivelul coaliției de guvernare.

Nazare a explicat că pragul ar putea fi menținut la 11% în sectorul HoReCa.

„Vom avea o discuție în coaliție legate de încasările în HoReCa pe ultimele luni de vară și repet că înclinăm pentru a menține TVA la 11% în 2026, dar o decizie va fi luată în coaliție, că așa e normal”, a spus ministrul.

Nazare a respins ferm acuzațiile privind așa-numita „taxă pe sere și solarii”, susținând că măsurile au fost discutate în coaliție și analizate de un grup de lucru care a inclus reprezentanți ai asociațiilor și ai administrației locale. El a arătat că proiectul a trecut de două ori prin Parlament, motiv pentru care nu poate fi vorba despre o introducere netransparentă a taxei.

„Nu cred că putem vorbi de o chestine de acest gen, că am avut discuții în coaliție, a fost un grup de lucru care a cuprins foarte mulți reprezentanți ai asciațiilor, inclusiv din zona de administrație locală. Deci nu poate fi vorba de așa ceva. Plus că aceste măsuri au trecut de două ori prin Parlament”, a continuat el.

Ministrul a adăugat că eventualele ajustări pot fi discutate, dacă există argumente solide, însă dezbaterile publice pe acest subiect nu ajută, întrucât cetățenii așteaptă rezultate concrete.

„Repet, dacă sunt chestiuni punctuale de îmbunătățit, cu argumente, le putem purta, dar nu ne ajută să vorbim de ele în spațiul public, că oamenii așteaptă de la noi rezultate”, a mai spus ministrul.

Ministrul Finanțelor a atras atenția că România era deja în urmă cu doi ani în privința jalonului din PNRR legat de impozitarea proprietății. El a explicat că lipsa reformei ar fi pus în pericol accesul la fondurile europene.

„România era în întârziere doi ani cu jalonul din PNRR pe impozitarea proprietății și risca să piardă bani europeni dacă nu făcea reforma”, a concluzionat Nazare.