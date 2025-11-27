Sorin Grindeanu, despre creșterea TVA-ului: Încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că majorarea TVA de la 19% la 21% ar fi o greșeală, după ce încasările bugetare nu au reflectat creșterea cotei fiscale, potrivit Mediafax.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a făcut aceste afirmații miercuri, după ce a solicitat o analiză amplă la nivelul partidului privind efectele modificărilor fiscale adoptate de Guvernul Bolojan în 2025.

„Chiar dacă am crescut TVA-ul, încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote” a declarat liderul PSD.

Potrivit liderului PSD, în interiorul partidului există opinii diferite privind efectele majorărilor de taxe. Unii politicieni susțin că acestea au influențat pozitiv colectarea, în timp ce alții arată că încasările din TVA nu au crescut proporțional cu noile cote. Când a fost întrebat despre majorararea TVA, liderul PSD a explicat că „la prima vedere așa pare”.

Ministerul Finanțelor a anunțat luni că încasările din TVA pentru perioada iulie–septembrie 2025 au însumat 35,48 miliarde lei, din totalul de 94,75 miliarde lei colectate în primele nouă luni ale anului.

Ministerul Finanțelor susține că fluctuațiile din septembrie nu au indicat o deteriorare a colectării, ci au rezultat din factori economici previzibili. Potrivit ministerului, există două cauze majore pentru care creșterea TVA la 21% nu se regăsește integral în încasările din luna respectivă.

Ministerul a explicat că o parte a încasărilor a fost mutată în luna august din cauza „cumpărăturilor anticipate” înainte de majorarea TVA la 21%, iar sezonalitatea lunii august și rambursările ridicate de TVA în septembrie au redus netul colectat.

Ministerul Finanțelor a precizat că încasările din lunile următoare sunt estimate să revină pe un trend ascendent, pe fondul reluării activității economice. Oficialii susțin că o evaluare completă trebuie raportată la perioade similare din anii precedenți pentru rezultate obiective.