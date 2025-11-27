Ministrul Finanțelor anunță corectarea subevaluării dobânzilor. TVA-ul, record de 13,6 miliarde în octombrie

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat într-o conferinţă de presă că cheltuielile cu dobânzi au fost subestimate în bugetul iniţial şi au fost ajustate la prima rectificare, estimând o datorie publică de aproape 60% până la sfârşitul anului. Nazăre a mai precizat că TVA-ul colectat în luna octombrie a ajuns la 13,6 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din acest an.

Alexandru Nazare a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că cheltuielile cu dobânzile au fost „sever subevaluate” la momentul adoptării bugetului, iar această situaţie a fost corectată la prima rectificare. El a precizat că diferenţele observate ulterior sunt raportate la nivelul de cheltuială care ar fi trebuit inclus iniţial pe acest capitol bugetar.

Ministrul a afirmat că România va ajunge la aproape 60% datorie publică până la finalul anului, acest nivel fiind previzibil încă de la preluarea mandatului. Nazare a explicat că procentul estimat reflectă cheltuielile necesare în contextul bugetului adoptat anterior.

Ministrul Finanţelor a declarat că deficitul bugetar din luna octombrie a scăzut la 5,7%, faţă de 6,2% în aceeaşi lună din 2024, ceea ce reprezintă un ecart de aproape 0,5%. Ministrul a declarat că TVA-ul colectat în octombrie a ajuns la 13,6 miliarde de lei, cel mai mare nivel din 2025, cu 2,4 miliarde peste cel din aceeaşi lună a anului trecut şi cu 1,4 miliarde peste septembrie.

Nazăre a menţionat că, în trimestrul III, cheltuielile de personal au scăzut cu aproximativ 629 de milioane de lei, iar luna octombrie a adus o reducere suplimentară de 562 de milioane de lei. Potrivit acestuia, economia cumulată din trimestrul III şi luna octombrie este de aproape 1,1 miliarde de lei. Ministrul a mai precizat că, în octombrie, cheltuielile pentru bunuri şi servicii au înregistrat o scădere de 716 milioane de lei.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că execuţia bugetară confirmă o tendinţă pozitivă, dar că problemele fiscal-bugetare nu sunt încă rezolvate. El a precizat că deficitul este la 8,4% pentru acest an şi ar urma să scadă spre 6% în 2026, iar discuţiile privind bugetul pe anul viitor vor începe în decembrie.

Nazare a menţionat că cheltuielile din fonduri europene, inclusiv subvenţiile pentru agricultură, au crescut cu aproximativ 25%, ajungând la 51,4 miliarde de lei. Cheltuielile pentru investiţii au crescut cu 8,6% faţă de anul trecut, de la 88 miliarde la 96 miliarde de lei.