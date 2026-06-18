Stejarul străvechi, numit „Major Oak”, despre care legenda spune că l-a adăpostit pe Robin Hood, a murit în această primăvară, spun specialiștii, după ce nu a mai făcut frunze, potrivit RSPB, organizația care administrează pădurea.

Se crede că stejarul din inima pădurii Sherwood din Nottinghamshire (Major Oak) are o vârstă de până la 1.200 de ani, dar este în declin de câțiva ani.

Organizația pentru conservare a declarat că arborele a fost afectat de factori precum un secol de intervenții structurale „bine intenționate”, un număr mare de vizitatori istorici în jurul arborelui și recentele valuri de căldură și secetă.

Solul din jurul arborelui s-a compactat din cauza traficului pietonal a milioane de vizitatori din trecut, ceea ce îngreunează pătrunderea ploii în sol și absorbția nutrienților de sistemul radicular, testele recente arătând că solul este la fel de solid ca betonul în unele locuri.

Acești factori au agravat provocările cu care s-ar confrunta în mod natural la vârsta sa, au declarat oamenii de știință care au concluzionat că a murit după ce nu a reușit să producă frunze în această primăvară.

Arborele, care este faimos în întreaga lume pentru poveștile despre faptul că l-a adăpostit pe legendarul haiduc Robin Hood, va rămâne în picioare în pădure ca monument pentru oameni și animale sălbatice, a declarat RSPB.

Hollie Drake, manager senior de sit la RSPB Sherwood Forest, a declarat că eșecul arborelui de a produce frunze în acest an a fost „sfâșietor pentru toată lumea”.

„Știm că Major Oak va avea o moștenire durabilă, în primul rând pentru că este atât de inextricabil legat de Robin Hood și de Pădurea Sherwood.

Dar dincolo de moștenirea sa culturală, Stejarul Major va continua să ofere un habitat important pentru fauna sălbatică, amintindu-ne de ce acești copaci remarcabili sunt atât de importanți și de ce este important să îi protejăm pentru viitor”, a mai spus Hollie Drake.

Stejarul a câștigat competiția anuală Woodland Trust pentru „arborele anului” în 2014 și a fost primul înregistrat în inventarul arborilor străvechi al organizației caritabile – însă organizația a declarat că înregistrarea arborilor nu va „opri declinul lor catastrofal”.

Declinul său este un avertisment – ​​modul în care tratăm copacii străvechi astăzi va influența supraviețuirea lor pentru generațiile viitoare.”

Ed Pyne, consilier senior pentru conservare la Woodland Trust, a solicitat protecții legale mai puternice pentru pădurile și copacii străvechi.

„Turismul excesiv din epoca victoriană a compactat solul din jurul rădăcinilor stejarului Major, provocând daune care nu ar putea fi niciodată complet inversate”, a spus el.

Stejarul lui Robin Hood era deja prezent la cucerirea normandă și a continuat să crească, în timp ce alți stejari Sherwood au fost folosiți pentru a ridica acoperișul Catedralei Sf. Paul, a alimenta revoluția industrială și a construi marina lui Nelson.

Numele său a devenit cunoscut după ce a fost menționat într-o carte scrisă de maiorul Hayman Rooke în 1790, carte care a declanșat primele valuri semnificative de turism în pădure, atrăgând milioane de oameni în următoarele două secole.

Sprijinurile pentru unele dintre ramurile sale întinse, existente de la începutul secolului al XX-lea, se numără printre intervențiile umane „bine intenționate” despre care se crede că au contribuit la declinul său.

Ani de zile, vizitatorii au putut merge până la copac și chiar să se urce în trunchiul său mare și gol, dar zona din jurul copacului a fost împrejmuită în anii 1970 și de atunci a fost văzut de la distanță.

Moartea arborelui este „devastatoare”, dar cunoștințele dobândite prin monitorizare și studiu vor ajuta la conturarea modului de protejare a altor arbori străvechi din Pădurea Sherwood și dincolo de aceasta, mai spun specialiștii.

Ghinde și butași au fost cultivați din acest arbore, iar puieți din stejar au fost plantați în locuri din întreaga lume, „așa că planificăm lucrări pentru a ne asigura că urmașii săi vor crește și vor genera propriile ghinde - și legende - pentru secolele următoare”, a spus Chloe Ryder, de la RSPB.

Simon Parfey, director general al SoilBioLab, specialiști în testarea microbiologiei solului și parte a echipei care îngrijește stejarul din 2021, a declarat că studiile au arătat că sistemul radicular „se lupta în liniște de mult timp” din cauza solului natural sărac și a compactării puternice a terenului.

În ciuda eforturilor de a revitaliza mediul din jurul copacului, se pare că daunele erau „deja prea adânci pentru a fi complet inversate”, a spus el.