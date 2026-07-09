România se află în centrul unei investigații majore desfășurate de instituțiile de control de la Bruxelles. Curtea Europeană de Conturi derulează o acțiune amplă de audit în mai multe state membre ale Uniunii Europene, monitorizarea vizând în mod direct eficiența rețelei Natura 2000, gradul de protecție asigurat pădurilor primare și seculare, precum și modul concret în care autoritățile naționale cheltuiesc fondurile comunitare alocate pentru conservarea biodiversității.

Anunțul legat de această verificare de amploare a fost făcut public de organizația de mediu Agent Green.

Reprezentanții societății civile au reacționat prompt și au transmis o solicitare oficială către auditorii europeni. Activiștii solicită ca verificările să depășească simpla analiză a actelor și a conformității administrative a proiectelor care au primit finanțare. Miza reală a acestui audit ar trebui să fie evaluarea impactului ecologic concret și identificarea unor măsuri clare care să reformeze din temelii managementul ariilor protejate din țara noastră.

Criticile aduse sistemului actual de gestionare a resurselor financiare externe sunt extrem de dure. Liderii mișcărilor ecologiste subliniază că simpla respectare a birocrației nu garantează salvarea ecosistemelor valoroase de pe teritoriul României.

„Nu este suficient să verificăm dacă fondurile europene au fost cheltuite conform procedurilor. Întrebarea esențială este dacă ele au reuşit să protejeze natura. Din păcate, în prea multe cazuri, răspunsul este nu. Dacă după aproape două decenii de finanţare europeană continuăm să pierdem habitate şi păduri de valoare excepţională, atunci sistemul trebuie analizat în profunzime”, a declarat Gabriel Păun, preşedintele Agent Green.

Situația din teren contrazice adesea raportările oficiale pline de optimism transmise către structurile europene. Deși de la aderarea în Uniunea Europeană și până în prezent s-au pompat sume masive de bani în programe destinate rețelei Natura 2000 și conservării speciilor, realitatea ecologică arată alarmant. Degradarea mediului natural continuă nestingherită chiar și în zonele considerate de importanță europeană maximă.

Toate aceste concluzii îngrijorătoare se regăsesc într-un memoriu tehnic trimis oficialilor de la Curtea Europeană de Conturi de către organizația de mediu. Documentul depus nu conține doar estimări, ci se fundamentează pe date strânse în 17 ani de investigații, acțiuni de monitorizare directă în zonele forestiere, procese în instanță și rapoarte științifice legate de declinul ariilor protejate.

Specialiștii avertizează că situațiile raportate periodic nu reprezintă simple disfuncționalități de moment sau abateri izolate ale unor funcționari. Este vorba despre deficiențe adânc înrădăcinate în structurile statului român, care afectează planificarea pe termen lung și guvernanța ecologică.

„Memoriul evidenţiază deficienţe privind administrarea reţelei Natura 2000, întârzierile în identificarea şi protejarea pădurilor primare şi seculare, lipsa unor standarde unitare pentru cartarea şi monitorizarea habitatelor şi speciilor, implementarea deficitară a planurilor de management, suprapunerile instituţionale şi conflictele de interese, precum şi faptul că eficienţa fondurilor europene este rareori evaluată în funcţie de rezultatele ecologice obţinute”, atrage atenţia Agent Green.

Toate aceste date centralizate vin să completeze un tablou sumbru analizat în parteneriat cu diverse entități internaționale. Dosarul trimis la Bruxelles include și istoricul litigiilor judiciare deschise din cauza exploatărilor forestiere abuzive, scopul final fiind atragerea atenției asupra necesității unei reforme radicale în domeniu.