Primele aproximativ 400 de primării din mediul rural au primit fonduri de peste 41,2 milioane de euro pentru începerea activităților din proiectul SCI2000, cea mai mare investiție europeană dedicată dezvoltării serviciilor comunitare integrate din România, potrivit Ministerului Muncii.

Potrivit Ministerului Muncii, sumele acordate reprezintă avansuri necesare pentru demararea activităților în comunitățile incluse în program.

Următoarele primării vor primi finanțarea după finalizarea și validarea documentelor necesare, astfel încât toate localitățile eligibile să poată începe implementarea măsurilor prevăzute.

Prin proiectul SCI2000 vor fi create echipe comunitare integrate alcătuite din specialiști în domeniul social, medical și educațional. Rolul acestora va fi identificarea persoanelor vulnerabile și oferirea unor servicii adaptate nevoilor fiecărei comunități.

Pentru copii și elevi, programul include măsuri care vizează reducerea abandonului școlar. Sprijinul poate include rechizite, îmbrăcăminte, mobilier școlar, masă la școală și acces mai ușor la servicii sociale, educaționale și medicale.

Persoanele în vârstă vor putea beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu, monitorizarea sănătății și sprijin social adaptat.

Pentru persoanele cu dizabilități, proiectul prevede măsuri pentru adaptarea locuințelor, facilitarea accesului la servicii medicale și sociale, dar și acțiuni care să contribuie la creșterea gradului de independență.

De asemenea, persoanele aflate în risc de excluziune socială vor putea primi sprijin pentru obținerea documentelor de identitate și pentru integrarea pe piața muncii.

Proiectul SCI2000 este derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Finanțarea este asigurată prin Fondul Social European Plus și Fondul European de Dezvoltare Regională.

La finalul proiectului, rețeaua de servicii comunitare integrate ar urma să fie disponibilă în 2.000 de comune din România și să ofere sprijin pentru aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile.

SCI2000 se desfășoară în perioada 2025–2029 și are un buget total de aproximativ 815 milioane de euro.

Obiectivul proiectului este reducerea sărăciei, prevenirea abandonului școlar și combaterea excluziunii sociale în comunitățile rurale printr-o colaborare mai strânsă între specialiștii din domeniile social, medical și educațional.