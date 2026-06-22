Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat luni propunerea Comisiei Europene privind mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă, pentru fermierii afectați de fenomene climatice severe. România va primi 14,8 milioane de euro, iar banii vor merge către agricultorii ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost afectate de seceta severă și de valurile de căldură din vara anului 2025.

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat luni propunerea Comisiei Europene de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva pentru agricultură, pentru sprijinirea fermierilor din Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia.

Potrivit comunicatului transmis de Executivul comunitar, Portugalia va primi 30 de milioane de euro, România 14,8 milioane de euro, Cipru 4,6 milioane de euro, Croația 4,4 milioane de euro, iar Slovenia 2,8 milioane de euro.

Fondurile sunt destinate fermierilor afectați de pagubele semnificative produse de fenomene climatice nefavorabile. Sprijinul va fi direcționat către agricultorii care cultivă terenuri arabile, produc fructe, nuci, viță-de-vie, măsline, dar și către crescătorii de animale cu ferme mixte.

Bugetul alocat de Uniunea Europeană poate fi completat de statele membre cu până la 200% din fonduri naționale.

Pe parcursul anului trecut și în primul semestru din 2026, fermierii din cele cinci state s-au confruntat cu pierderi economice importante, după episoade de vreme extremă și dezastre naturale.

În România, seceta severă și valurile repetate de căldură din perioada iunie - august 2025 au afectat randamentele culturilor de porumb și floarea-soarelui.

În cazul României, sectoarele eligibile pentru sprijin sunt culturile de porumb și floarea-soarelui.

Portugalia a fost afectată de furtuna Kristin în lunile ianuarie și februarie 2026. Ploile abundente, vântul puternic și inundațiile au produs pagube, au distrus terenuri agricole și infrastructură și au dus la pierderi considerabile pentru producția agricolă.

În Cipru, seceta prelungită și căldura extremă din luna mai au provocat pierderi majore ale producției agricole și au crescut costurile pentru hrănirea animalelor.

În Croația, temperaturile foarte scăzute din primăvara și vara anului trecut, ploile excesive și seceta au afectat recoltarea fructelor, a nucilor, a sfeclei de zahăr și a viței-de-vie.

Slovenia s-a confruntat cu îngheț în primăvară, fenomen care a redus producția de mere.

Sectoarele agricole și culturile eligibile pentru sprijin diferă în funcție de pierderile raportate de fiecare țară.

În Portugalia, ajutorul vizează culturile arabile, uleiul de măsline și măslinele de masă, fructele și legumele, vița-de-vie și animalele de fermă. În Croația, sprijinul este destinat producătorilor de prune, alune, viță-de-vie și sfeclă de zahăr. În Cipru, sunt eligibile citricele, bananele, smochinele, rodiile, vița-de-vie, uleiul de măsline și măslinele de masă, cerealele, culturile furajere, apicultura și crescătorii de bovine, oi și capre.

În România, ajutorul va fi acordat pentru porumb și floarea-soarelui, iar în Slovenia pentru mere.

Autoritățile naționale trebuie să se asigure că fermierii primesc sprijinul rapid.

Ajutorul trebuie distribuit beneficiarilor cel târziu până la data de 28 februarie 2027.