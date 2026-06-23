Producătorii agricoli din România care au suferit pierderi majore din cauza fenomenelor climatice severe vor beneficia de un sprijin financiar direct. Comisia Europeană a aprobat oficial mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene, fonduri destinate fermierilor afectați din cinci state membre. Țara noastră primește a doua cea mai mare alocare din acest pachet financiar, cu o sumă totală de 14,8 milioane de euro, conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Pachetul de asistență financiară aprobat de Executivul comunitar vizează compensarea parțială a pagubelor înregistrate pe parcursul anului trecut în Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia. Distribuția fondurilor europene a fost realizată în funcție de amploarea distrugerilor raportate de autoritățile naționale:

-Portugalia: 30 de milioane de euro;

-România: 14,8 milioane de euro;

-Cipru: 4,6 milioane de euro;

-Croația: 4,4 milioane de euro;

-Slovenia: 2,8 milioane de euro;

Banii alocați de la Bruxelles sunt destinați cu prioritate producătorilor care au înregistrat compromiterea masivă a culturilor de porumb și floarea-soarelui, cele mai afectate de seceta prelungită și de temperaturile extreme de anul trecut.

Mecanismul european le permite autorităților de la București să suplimenteze considerabil ajutoarele primite. Statele membre au opțiunea de a cofinanța acest sprijin cu până la 200% din bugetul de stat, ceea ce înseamnă că suma totală distribuită fermierilor români poate fi triplată prin intervenția Guvernului.

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a declarat că acest instrument suplimentar este important pentru protejarea sectorului agricol românesc.

„Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au fost afectaţi de fenomenele climatice extreme şi au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb şi floarea-soarelui. Este, în acelaşi timp, un semnal clar că demersurile susţinute de statele membre pot conduce la soluţii concrete la nivel european. Pentru România, cele 14,8 milioane de euro reprezintă o formă necesară de sprijin pentru producătorii care au avut de suportat efectele unor condiţii climatice severe, iar posibilitatea completării acestor fonduri din bugetul naţional oferă un instrument suplimentar de intervenţie. Vom continua să susţinem, la nivel european, măsuri rapide şi eficiente pentru protejarea fermierilor şi pentru menţinerea capacităţii de producţie a agriculturii româneşti”, a declarat Tánczos Barna.

Plățile urmează să fie gestionate și distribuite prin structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, după stabilirea criteriilor de eligibilitate și a plafoanelor de sprijin per hectar afectat.