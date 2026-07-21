Noi finanțări pentru fermieri. Fermierii români vor putea depune în perioada următoare cereri pentru finanțări de până la 200.000 de euro prin programele DR-12 și DR-14, gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat că documentele necesare se află pe circuitul de semnături, iar sesiunile urmează să fie lansate după finalizarea acestei etape.

Cele două intervenții au trecut prin procedura de consultare publică și au primit aprobarea Comitetului de Monitorizare. În prezent, documentația circulă pentru semnare între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„DR-12 și DR-14 sunt pe circuitul de semnături, au mai trecut o dată prin consultarea publică clasică și obligatorie, prin Comitetul de Monitorizare și sunt pe circuitul de semnături între AFIR și MADR. Se semnează săptămâna aceasta și săptămâna viitoare vor fi gata de lansare”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii pentru Agro TV.

Programele urmează să fie deschise după mai multe amânări și schimbări ale condițiilor de accesare. Fermierii interesați vor putea transmite proiectele în momentul în care sesiunile de finanțare vor deveni active.

Înainte de deschiderea sesiunilor, AFIR va anunța calendarul pentru depunerea cererilor, fondurile disponibile și pragurile de calitate stabilite pentru fiecare program.

Intervenția DR-12 se adresează exploatațiilor agricole administrate de tineri fermieri, precum și agricultorilor care s-au instalat în ultimii ani. Finanțarea nerambursabilă acordată unui proiect eligibil poate ajunge la maximum 200.000 de euro.

Programul DR-14, denumit „Investiții în fermele de mici dimensiuni”, este destinat exploatațiilor care urmăresc să își modernizeze activitatea și să își îmbunătățească nivelul de competitivitate.

Prin DR-14, valoarea sprijinului financiar poate ajunge la 50.000 de euro pentru fiecare proiect. Fondurile nerambursabile pot acoperi până la 85% din totalul cheltuielilor considerate eligibile.

După publicarea ghidurilor și a calendarului oficial de către AFIR, agricultorii vor putea depune cererile de finanțare în cadrul sesiunilor care urmează să fie deschise.