Seceta pune în pericol producția de benzina în SUA. Un oraș a impus restricții severe de apă

Seceta prelungită din sudul Texasului reduce drastic rezervele de apă din Corpus Christi, punând presiune pe populație și pe industria care produce 5% din benzina SUA.

Corpus Christi, un oraș-port important situat pe coasta Golfului Mexic, în statul Texas, SUA, se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere al resurselor de apă. După aproape șapte ani marcați de secetă, nivelul principalelor rezervoare a ajuns la minime istorice. Autoritățile locale anunță că situația ar putea impune restricții suplimentare atât pentru populație, cât și pentru industrie.

Corpus Christi, care are aproximativ 317.000 de locuitori și furnizează apă și pentru zonele învecinate, încearcă să evite un scenariu critic. Peter Zanoni, administratorul orașului, a declarat că este „foarte puțin probabil ca zona să rămână fără apă”, însă fără precipitații consistente sau noi surse, consumul va trebui limitat.

Corpus Christi joacă un rol esențial în economia energetică a Statelor Unite. Zona produce aproximativ 5% din benzina consumată la nivel național și găzduiește rafinării, combinate petrochimice și unități de producție a oțelului.

Consumul industrial este ridicat. Potrivit autorităților, marile companii utilizează până la 60% din apa orașului. Această realitate complică gestionarea crizei, mai ales în condițiile în care cererea a crescut în ultimii ani, odată cu extinderea capacităților industriale.

Oficialii locali admit că situația actuală este rezultatul unor decizii luate în timp. „Pur și simplu nu am ținut pasul cu dezvoltarea surselor de apă și a infrastructurii, așa cum ar fi trebuit. Este rezultatul unor decenii de neglijență”, a declarat Peter Zanoni.

După seceta din anii 2010, orașul a investit într-o extindere a unei conducte care aduce apă din râul Colorado. Proiectul a devenit pe deplin funcțional abia anul trecut. În paralel, planurile pentru o uzină de desalinizare, propuse încă din 2016, au fost amânate din cauza costurilor estimate la 1,3 miliarde de dolari și a preocupărilor legate de impactul asupra mediului.

„Dacă administrația locală de atunci ar fi dus proiectul la capăt, am fi avut deja acea uzină funcțională”, a spus Zanoni.

Orașul a activat deja nivelul 3 din planul de reducere a consumului de apă. Acesta include limitarea utilizării apei în exterior și apeluri la economisire.

Locuitorii resimt direct aceste măsuri. Isabel Araiza, cofondatoare a unui grup civic local, a spus că oamenii sunt nemulțumiți de restricții și de creșterea costurilor. Mulți consideră că industria nu suportă aceleași constrângeri.

Sistemul actual permite companiilor să plătească o taxă fixă pentru a evita majorări mai mari în perioade de secetă. Araiza susține că acest mecanism reduce motivația pentru economisire. Autoritățile resping această idee și afirmă că industria nu este scutită de măsuri de conservare.

În lipsa ploilor, autoritățile încearcă să compenseze deficitul prin utilizarea apelor subterane. Orașul a început deja să extragă milioane de galoane suplimentare și intenționează să crească volumul.

Un proiect major, Evangeline Groundwater Project, ar putea aduce o cantitate semnificativă de apă printr-un sistem de conducte și aproximativ 20 de puțuri. Inițiativa așteaptă aprobarea statului, iar oficialii speră ca apa să fie disponibilă până în noiembrie.

Totuși, există îngrijorări legate de calitatea apei și de riscul epuizării resurselor subterane.

Autoritățile monitorizează atent situația. Un prag critic este atins atunci când cererea de apă depășește oferta disponibilă într-un interval de 180 de zile. În funcție de evoluția condițiilor, o stare de urgență ar putea fi declarată între mai și octombrie sau ar putea fi evitată.

Într-un astfel de scenariu, restricțiile ar deveni obligatorii pentru toți consumatorii. Impactul asupra industriei ar putea fi major. „Când oprești apa folosită pentru răcire în majoritatea acestor industrii, ele trebuie pur și simplu să se oprească. Nu există altă soluție”, a declarat Don Roach, fost oficial al districtului local de apă.

Reprezentanții industriei susțin că există eforturi de adaptare. Bob Paulison a declarat că firmele „au cea mai mică flexibilitate în a reduce pur și simplu consumul de apă”, dar rămân optimiste că pot diminua utilizarea și continua activitatea.

În lipsa unor soluții rapide, vremea rămâne un factor decisiv. „Ne rugăm activ pentru un uragan”, a spus fostul consilier local David Loeb, sugerând dependența de precipitații, chiar dacă afirmația a fost făcută pe jumătate în glumă.