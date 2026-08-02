Faleza Dunării din Galați va fi închisă complet începând de luni, 3 august 2026, pentru deschiderea șantierului de modernizare. Investiția, finanțată cu aproximativ 45 de milioane de euro, include refacerea promenadei, consolidarea terenului și amenajarea unor noi zone pentru sport și agrement, a anunțat Primăria municipiului Galați

Primăria municipiului Galați a anunțat că publicul nu va mai avea acces pe Faleza Inferioară începând cu data de 3 august. Restricția este necesară pentru desfășurarea lucrărilor și pentru protejarea pietonilor pe durata intervențiilor.

Într-o primă etapă, accesul va fi oprit pe Faleza Inferioară. Până la sfârșitul lunii septembrie, șantierul urmează să fie extins în zona scărilor monumentale, iar trotuarul de pe Faleza Superioară va fi, la rândul său, închis publicului.

Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de regenerare urbană, finanțat cu aproximativ 45 de milioane de euro din fonduri europene.

Investiția urmărește reabilitarea completă a Falezei Dunării din Galați, care se întinde pe aproximativ patru kilometri și este considerată cea mai lungă faleză de pe cursul european al fluviului. Actualele alei rectilinii vor fi înlocuite cu trasee ondulate, iar zona de promenadă va primi noi amenajări pentru activități sportive, recreative și de petrecere a timpului liber.

Proiectul prevede realizarea unor piste pentru alergare, biciclete și role, instalarea unui lift destinat persoanelor cu dizabilități, amenajarea unei tiroliene și construirea unor noi puncte de belvedere. Sunt incluse și lucrări de regenerare pe întreaga suprafață a falezei, precum și plantarea a mii de puieți din specii întâlnite în biosfera Deltei Dunării.

Proiectul a provocat și nemulțumiri în rândul locuitorilor, care susțin că aproximativ o mie de copaci ar urma să fie tăiați pentru a permite accesul utilajelor și realizarea noilor amenajări.

Intervențiile nu se limitează la schimbarea aspectului zonei de promenadă. Proiectul include și lucrări importante pentru stabilizarea terenului și reducerea riscului producerii unor alunecări către Dunăre.

Constructorii vor realiza peste 480 de piloni forați pentru consolidarea taluzului Falezei Superioare.

În același timp, Administrația Porturilor Dunării de Jos va desfășura un proiect separat, destinat stabilizării malurilor.

Planul de lucrări prevede și ridicarea în cotă a Falezei Inferioare, măsură care are rolul de a elimina riscul de inundații în această zonă.

Zona muzeului de sculptură în metal în aer liber, realizat în anii ’70, va fi integrată în proiectul de modernizare.

Lucrările vor pune în valoare sculpturile existente și vor reamenaja spațiul din jurul acestora. Tot aici urmează să fie plantați mii de puieți din specii caracteristice Deltei Dunării.

Investiția de aproximativ 45 de milioane de euro are ca obiectiv transformarea Falezei Dunării din Galați într-o zonă modernă pentru promenadă, sport și agrement, concomitent cu consolidarea infrastructurii de protecție a malului.