Ghid de fraudare a fondurilor europene. Plus un exemplu dubios

Suma totală prevăzută direct pentru consultanță contractuală de către Guvern în cadrul proiectelor PNRR este de aproximativ 240 de milioane de euro, bani destinați experților, organizațiilor internaționale și firmelor private. Într-un sens mai larg, dacă includem asistența tehnică, salariile unităților de management și alte servicii suport, suma totală estimată inițial care se duce pe „hârtii” ajunge la aproximativ 2 miliarde de euro.

Cele 240 de milioane de euro, suma prevăzută pentru consultanță în PNRR vor ajunge la fel de fel de ONG-uri, experți, organizații și diverse firma private de, ați ghicit, consultanță. Este șmecheria preferată de USR-iști, una în care niște hârtii pe care sunt înșirate cuvinte și grafice sunt transformate în bancnote. Multe.

Sfertul de miliard este doar vârful ghețarului plutitor în banii PNRR. Totalul va ajunge undeva către 2 miliarde, după ce va cuprinde și alte maradone numite „asistența tehnică”, „salariile unităților de management” și „servicii suport”. Să explic.

Asistența tehnică reprezintă expertiza specializată cumpărată de stat de la terți pentru a putea realiza proiecte complexe pe care funcționarii publici nu știu sau nu au timp să le facă. Conține studiile de fezabilitate, caietele de sarcini, auditul și controlul și digitalizarea. Mai mule vaci de muls, cu alte cuvinte.

Salariile unităților de management reprezintă cheltuielile cu echipe de oameni create în interiorul ministerelor sau primăriilor, numite în vederea coordonării unui program PNRR. Acești funcționari vor primi sporuri salariale de până la 50% din fonduri europene, pentru a fi stimulați să fie cinstiți.

Alte servicii suport înseamnă activitățile logistice, juridice și de comunicare legate de implementărea fiecărui proiect în parte. Adică, avocați plătiți să rezolve contestațiile la licitații sau să redacteze proiecte de legi noi. Companii media și de publicitate, site-uri web, etc, prin care publicul să informat cu privire la proiect. Nu în ultimul rând, firme specializate în sondaje și rapoarte sociologice vor fi plătite ca să spună dacă un proiect a avut succes sau nu.

Nu vom trece în revistă metodele primitive, de tip „mușcă și fugi”, ci doar pe cele care păstrează aparențe de legalitate. Fraudarea de acest tip se realizează prin manipularea intenționată a procedurilor de achiziție, falsificarea documentelor justificative sau ascunderea conflictelor de interese pentru a obține ilegal fonduri europene.

Instituțiile europene, cum ar fi Parchetul European și autoritățile naționale clasifică principalele mecanisme de fraudă în câteva categorii bine definite:

Frauda în faza de licitație și achiziții publice este cea mai răspândită metodă și vizează direcționarea banilor către anumite firme „cu dedicație”. Caiete de sarcini sunt fie elaborate de ofertantul preferat, fie elaborate dedicat lui. Introducerea unor specificații tehnice absurde sau extrem de specifice, pe care le îndeplinește un singur ofertant prestabilit este o metodă. O alta este aranjarea ofertelor.

În acest caz, firmele concurente se înțeleg în secret, constituie un cartel. Unele depun intenționat oferte mai slabe sau mai scumpe pentru a asigura câștigul unei anumite companii. Sau contractele se împart artificial. În acest caz, un proiect mare se divizează în mai multe contracte mici pentru a evita licitația publică deschisă și a trimite banii prin încredințare directă.

Se mai poate practica falsul în înscrisuri și decontările fictive Această metodă vizează încasarea banilor pentru servicii sau bunuri care nu există în realitate: Folosirea de diplome falsificate pentru experții din proiect, devize de lucrări umflate sau procese-verbale de recepție semnate în fals pentru lucrări neexecutate, apar și ele menționate de specialiști. La fel, achiziționarea de software sau utilaje fictive ori declararea unor prețuri de achiziție de câteva ori mai mari decât valoarea reală de piață, diferența fiind retrasă ilegal.

Dar să zăbovim la metoda care conține conflictul de interese. Evaluatorii de proiecte sau funcționarii publici., adică cei care decid câștigătorul acordă punctaje maxime unor firme deținute indirect prin rude, amici sau prin orice altfel de acționari fictivi. Rețineți metoda!

Printr-o postare pe rețelele de socializare USR-istul Dan Reşitnec, şeful Secretariatului General al Guvernului Ilie Bolojan și fost șef de cabinet al președintelui USR, Dominic Fritz. a făcut public un text cu greutatea unui veritabil auto-denunț.

Opinia publică a fost astfel informată după cum urmează: „Prin Secretariatul General al Guvernului, alocăm 2.2 milioane de lei pentru dezvoltarea mai multor parteneriate cu organizații ale societății civile, în proiecte cu impact real în comunități. Sunt proiecte diverse, dezvoltate în regiuni diferite ale țării, dar toate pornesc de la aceeași idee: statul nu trebuie să creadă că deține singur toate răspunsurile.

În societatea civilă există expertiză, energie, creativitate și oameni care cunosc direct problemele comunităților în care lucrează. Rolul administrației este să îi asculte, să creeze punți de colaborare și să transforme ideile bune în soluții care pot fi aplicate la scară mai largă.

Asociația Noua Slovă coordonează una dintre cele mai ample cercetări recente despre starea societății civile românești, cu dezbateri organizate simultan în cinci orașe mari; Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Craiova. Scopul este ambițios: un raport național care să stea la baza unui dialog instituțional mai matur între cetățeni, ONG-uri și administrația publică, aliniat celor mai bune practici europene.

În Timiș, Caraș-Severin și Cluj, Asociația Buneti realizează un studiu de teren de amploare, aplicat direct cetățenilor, autorităților și întreprinderilor sociale, pentru a înțelege modul în care mediul rural percepe economia socială și participarea civică. Rezultatul devine un raport concret pe baza căruia se vor lua apoi decizii la nivel central și local.

România cheltuie an de an resurse pe promovarea propriei imagini, dar dezorganizat, prin zeci de instituții care nu comunică între ele, fără un branding de țară coerent, fără un document care să inventarieze și să valorifice ce ne definește cu adevărat.

TraciaLand propune o soluție: un cadru național de consultare, care reunește instituții publice centrale și locale, mediul academic și actori economici, pentru a identifica, evalua și comunica coerent resursele identitare ale României.”

Așadar, în calitate de șef al SGG, USR-istul Dan Reşitnec a comandat un concurs ONG-ist de proiecte-fantomă pe care l-a lansat în 5 iunie cu termen 12 iunie. Unul dintre câștigători s-a dovedit a fi o chestie înființată la 1 aprilie, 2026, cu două luni înainte de a-i pune USR cu mâna în traistă.

Nu-i mai rămâne cititorului decât să suprapună cele prezentate ca metodele de fraudare ale fondurilor europene, de orice fel ar fi ele, cu ceea ce USR-istul Dan Reşitnec a povestit în scris cu mânuța lui. În acest caz nu cred că este vorba despre niște interpuși din zona USR-istă, ci de altceva mult mai interesant. Două dintre ONG-urile pricopsite cu mână USR-istă sunt din zona suveranist-auristă. Nu știu dacă și ce servicii sau favoruri au fost plătite astfel.