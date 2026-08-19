Poliția din Greenville a făcut public raportul privind moartea actriței Hayden Panettiere, iar documentul aduce noi informații despre ultimele sale momente: iubitul ei, Brian Hickerson, și fratele acestuia, Zach, se aflau în locuință, Hickerson le-a arătat anchetatorilor un sac cu medicamentele pe care le lua actrița, iar poliția a solicitat imaginile camerelor de supraveghere și a executat un mandat de percheziție, potrivit agenției Associated Press.

Panettiere, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită duminică, 16 august, într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud, în stop cardiac și fără reacție. Echipajele medicale au încercat resuscitarea, însă actrița a fost declarată decedată în jurul orei 14:30. Cauza și modul morții rămân deocamdată nedeterminate, iar ancheta continuă.

Unul dintre cele mai importante detalii apărute în raportul poliției este legat de medicamentele pe care Hayden Panettiere le lua.

Potrivit documentului obținut de ABC News, Brian Hickerson le-a arătat polițiștilor un sac cu medicamentele actriței. Lista și detaliile privind aceste medicamente sunt însă redactate în raport și nu au fost făcute publice.

Poliția nu a stabilit că medicamentele au provocat moartea actriței. De asemenea, autoritățile nu au confirmat oficial dacă Panettiere consumase droguri sau alcool înainte de deces. Stabilirea cauzei exacte depinde de rezultatele investigațiilor medico-legale și toxicologice.

Anchetatorii au cerut și imaginile camerelor de supraveghere din zona locuinței. Potrivit raportului, acestea ar urma să contribuie la stabilirea cronologiei ultimelor ore din viața lui Hayden Panettiere.

Raportul arată, de asemenea, că polițiștii au executat un mandat de percheziție la locul unde a fost găsită actrița. Documentul nu oferă însă detalii despre ceea ce au căutat sau despre eventualele obiecte ridicate în urma percheziției.

Poliția a precizat că va întocmi un raport suplimentar după continuarea verificărilor.

Când polițistul a ajuns la locuință, i-a întâlnit pe Brian și Zach Hickerson. În interior, paramedicii efectuau manevre de resuscitare asupra lui Panettiere.

Raportul consemnează că Zach era foarte afectat emoțional în timp ce echipajele medicale încercau să o salveze pe actriță. Brian Hickerson, potrivit polițistului, nu a devenit vizibil emoționat decât după ce paramedicii au declarat oficial decesul.

După declararea decesului, cei doi frați au fost escortați afară din apartament. Polițistul a purtat ulterior o discuție mai amplă cu Brian Hickerson, însă pasajele respective sunt redactate în raportul făcut public.

Autopsia efectuată după moartea actriței nu a identificat traumatisme care să explice decesul. Biroul medicului legist din comitatul Greenville a transmis că nu au fost observate semne care să indice o moarte violentă.

În același timp, autoritățile nu au stabilit încă dacă moartea a fost accidentală, naturală sau provocată de o altă cauză. Rezultatele toxicologice sunt esențiale pentru concluzia finală și pot necesita mai multe săptămâni.

Poliția nu a anunțat până acum că Brian Hickerson ar fi suspect în cazul morții actriței.

Prezența lui Hickerson la locul morții a atras atenția și din cauza istoricului relației sale cu Panettiere.

Cei doi au început să se întâlnească în 2018, iar relația a fost marcată ulterior de acuzații de violență domestică. În 2021, Hickerson a pledat fără să conteste acuzațiile pentru două infracțiuni privind rănirea unui partener și a primit o condamnare care a inclus patru ani de probațiune.

Cu doar câteva zile înainte de moartea actriței, pe 13 august, un judecător din Los Angeles i-a respins cererea de reducere a condamnărilor respective de la infracțiuni grave la unele mai puțin grave.

Panettiere a scris și despre relația cu Hickerson în autobiografia sa, „This Is Me”, publicată în luna mai.

Actrița vorbise în trecut despre dependența de alcool și despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat. În autobiografia sa, ea a descris perioada dificilă de după nașterea fiicei sale, Kaya, și internarea într-un centru de reabilitare.

Aceste informații fac ca rezultatele toxicologice să fie urmărite cu atenție, însă ele nu reprezintă o dovadă că o supradoză a provocat moartea actriței. Până la publicarea concluziilor oficiale, cauza decesului rămâne necunoscută.

Ancheta a stabilit până acum că Hayden Panettiere a fost găsită în stop cardiac, că Brian și Zach Hickerson se aflau în locuință, că Brian a prezentat poliției un sac cu medicamente, iar anchetatorii au cerut imagini de supraveghere și au executat un mandat de percheziție.

În același timp, autopsia nu a evidențiat traumatisme, iar autoritățile nu au anunțat existența unor indicii de omor. Cauza și modul morții vor putea fi stabilite abia după finalizarea analizelor toxicologice și a investigației.

Hayden Panettiere, cunoscută mai ales pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, urma să împlinească 37 de ani pe 21 august.