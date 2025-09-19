Cât primește un pensionar în 2025 cu 36 de ani de muncă. Suma este mai mică decât în urmă cu un an

Tot mai mulți pensionari se plâng, în ultimele zile, că după ce au primit deciziile de trecere la pensia pentru limită de vârstă au constatat că suma calculată este mai mică decât cea pe care o încasau anterior.

Situația vine în contextul aplicării noii legi a pensiilor și a procesului de recalculare început în septembrie 2024, când milioane de pensionari au primit sume actualizate. Dacă pentru o parte dintre beneficiari majorările au fost consistente, pentru alții noile calcule au adus surprize neplăcute.

Potrivit legislației, trecerea la pensia pentru limită de vârstă este obligatorie pentru persoanele aflate deja în sistem, care încasau pensii anticipate sau de invaliditate.

În cazul pensiilor anticipate, majoritatea beneficiarilor ajung să încaseze sume mai mari odată cu împlinirea vârstei standard. În schimb, pentru cei care proveneau din pensii de invaliditate, noul calcul poate genera pierderi.

Aceasta deoarece perioada de invaliditate nu mai este considerată nici stagiu de cotizare, nici punctaj contributiv în noua lege. Concret, anii petrecuți în pensie de invaliditate nu se mai transformă în puncte de pensie, ceea ce reduce valoarea totală a drepturilor recalculate.

Un caz prezentat de Newsweek România arată situația unui pensionar cu 36 de ani de muncă, care încasa în august 2024 o pensie de invaliditate de 4.559 lei. După marea recalculare din septembrie, suma i-a crescut la 5.097 lei. Însă, după trecerea la pensia de limită de vârstă, acesta a primit o nouă decizie cu suma de 4.996 lei, adică o scădere de aproximativ 100 de lei.

Un alt pensionar, care avea o pensie de invaliditate de 1.390 lei, a primit după recalculare o pensie de doar 1.100 lei. În astfel de cazuri, legislația prevede ca în plată să rămână varianta mai avantajoasă, adică pensia de 1.390 lei.

Aceste exemple arată diferențele semnificative apărute după trecerea la noul tip de pensie și explică nemulțumirile exprimate de beneficiari.

Specialiștii în dreptul muncii și reprezentanții caselor teritoriale de pensii atrag atenția că reducerea sumelor pentru unii pensionari are la bază o modificare esențială din noua lege: eliminarea perioadelor de invaliditate din calculul punctajului contributiv.

Astfel, în loc să fie adăugați ani de stagiu pentru perioada în care pensionarul a beneficiat de pensie de invaliditate, acum se iau în calcul doar anii efectiv lucrați și contribuțiile plătite la sistem.

Prin comparație, pensionarii care au ieșit anticipat la pensie au în continuare avantajul recalculării, pentru că perioada rămasă până la limita de vârstă este valorificată la calculul final.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a transmis, în mai multe rânduri, că procesul de recalculare respectă prevederile Legii 360/2023 și că nu toți pensionarii vor avea creșteri.

Oficialii au subliniat că legea garantează menținerea în plată a pensiei mai avantajoase. Astfel, chiar dacă în decizia de trecere la limită de vârstă apare o sumă mai mică, pensionarul va continua să încaseze varianta cea mai mare dintre cele două.

Mai multe organizații civice care apără drepturile pensionarilor consideră însă că legea a fost aplicată defectuos. Acestea acuză Guvernul și Parlamentul că nu au clarificat din timp situația celor care au beneficiat de pensii de invaliditate.

„Nu este normal ca un pensionar care a muncit zeci de ani și a trecut prin suferința unei invalidități să fie dezavantajat acum, doar pentru că legea nu mai ia în calcul acei ani. Este o nedreptate care trebuie reparată”, susțin reprezentanți ai asociațiilor, citați de Newsweek.

În cazul în care consideră că decizia primită nu este corectă, pensionarii au la dispoziție dreptul de contestare. Potrivit procedurii, ei pot depune o contestație la casa teritorială de pensii care a emis decizia, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Dacă soluția nu este favorabilă, se poate merge mai departe în instanță, însă procedura poate dura luni de zile.