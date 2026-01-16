Ramzan Kadîrov, în stare tot mai gravă. Prietenul lui Putin, resuscitat

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, este din nou în centrul atenției internaționale, după apariția unor informații potrivit cărora ar suferi de insuficiență renală, potrivit publicației Politico.

Deși aceste informații nu au fost confirmate oficial, ele readuc în discuție stabilitatea unei regiuni considerate mult timp sub control strict, într-un moment în care războiul declanșat de Rusia în Ucraina se află într-o fază prelungită.

Potrivit presei ucrainene, care citează Direcția Principală de Informații Militare a Ucrainei, Ramzan Kadîrov ar urma un tratament într-o clinică privată din Groznîi pentru insuficiență renală.

Anterior, publicația rusă Novaya Gazeta Europe relata că liderul cecen a fost spitalizat de urgență la Moscova, la finalul lunii decembrie.

Nu este pentru prima dată când apar astfel de informații. De-a lungul ultimilor ani, Kadîrov a fost declarat în mai multe rânduri grav bolnav, pentru ca ulterior să apară în public.

Ca reacție la noile speculații, acesta a publicat din nou videoclipuri pe rețelele sociale, încercând să transmită că își desfășoară activitățile în mod normal.

Într-o intervenție publică din decembrie, Kadîrov a declarat: „Am uneori căderi nervoase, mai ales din cauza grijilor legate de luptătorii ceceni din Ucraina”, dar a adăugat că intenționează să candideze din nou la alegerile regionale programate pentru anul 2026.

Cecenia are un rol aparte în arhitectura politică a Federației Ruse. Regiunea a fost scena celui de-al Doilea Război Cecen, lansat în 1999, conflict care a contribuit decisiv la ascensiunea politică a actualului președinte rus, Vladimir Putin.

Putin a consolidat controlul asupra regiunii printr-un acord informal cu familia Kadîrov. După asasinarea lui Ahmat Kadîrov, tatăl actualului lider, în 2004, Ramzan Kadîrov a preluat conducerea Ceceniei, într-un aranjament bazat pe loialitate politică în schimbul autonomiei interne și al sprijinului financiar consistent din partea Moscovei.

Forțele loiale lui Kadîrov, cunoscute informal drept kadyrovțî, au fost trimise pe frontul din Ucraina încă din primele faze ale conflictului. Potrivit analiștilor citați de presa internațională, impactul acestora asupra operațiunilor militare a fost limitat.

Expertul în politică rusă Mihail Komin a declarat că „militarismul afișat, care îl diferenția anterior pe Kadîrov, a devenit între timp o caracteristică generală a elitei ruse”. La rândul său, analistul Ruslan Aisin a afirmat că „mitul forței construite în jurul său a fost serios afectat”.

În paralel cu informațiile despre starea sa de sănătate, au apărut indicii privind o posibilă tranziție de putere. La începutul lunii ianuarie, Kadîrov l-a numit pe fiul său, Ahmat Kadîrov, în funcția de vicepremier interimar al Ceceniei.

Deși acesta nu îndeplinește încă vârsta legală pentru a candida la conducerea regiunii, decizia a fost interpretată ca parte a unui plan de succesiune.

Publicația de investigație Proekt a relatat anterior că zeci de membri ai familiei Kadîrov ocupă funcții în administrația regională sau în structuri afiliate statului.

Analiștii consideră că eventualitatea retragerii lui Ramzan Kadîrov ar reprezenta o provocare administrativă pentru Kremlin, dar nu una care să pună sub semnul întrebării controlul asupra Ceceniei.

„A fost creat un sistem de conducere care poate funcționa și fără o singură figură centrală”, a explicat Ruslan Aisin.