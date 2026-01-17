Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident grav. A fost transport, de urgență, la Moscova

Adam Kadîrov se află în stare critică, potrivit publicației Meduza, care citează canalul de opoziție cecen Niyso și Radio Europa Liberă, . Conform acelorași surse, acesta este inconștient și a fost supus manevrelor de resuscitare imediat după accident.

Transportul aerian către Moscova a fost decis pentru a permite accesul la tratamente medicale avansate, disponibile în unități spitalicești specializate din capitala Federației Ruse.

Până la acest moment, autoritățile nu au oferit un buletin medical oficial privind evoluția stării sale, iar detaliile sunt bazate exclusiv pe informațiile transmise de sursele media citate.

Accidentul rutier a avut loc în Groznîi, în cursul unei deplasări oficiale. Primele date indică faptul că, la momentul impactului, coloana în care se afla Adam Kadîrov ar fi circulat cu o viteză ridicată. Coliziunea a implicat mai multe vehicule și s-a soldat cu mai mulți răniți.

După producerea accidentului, forțele de securitate locale au instituit măsuri speciale, izolând mai multe zone din oraș, inclusiv arterele care duc spre unitatea medicală unde tânărul a fost tratat inițial. Traficul a fost restricționat temporar, iar accesul publicului a fost limitat.

Incidentul survine într-un context în care familia Kadîrov se află frecvent în atenția publică. În paralel cu informațiile despre accident, presa a relatat despre decizia lui Ramzan Kadîrov de a-și promova fiul Akhmat în funcția de vicepremier interimar al Ceceniei, subiect care a generat interes mediatic distinct.

This image is from Saratov in 2022 and unrelated to the reported car crash with Adam Kadyrov today. Location: Saratov (Саратов), Saratov Oblast, Russia at 51.57984, 45.97108 source: https://t.co/nVlipFSGsm pic.twitter.com/XK3KF4mdFs — blinzka (@blinzka) January 16, 2026

De asemenea, au existat relatări privind starea de sănătate a liderului cecen, fără a fi însă confirmate oficial detalii suplimentare.

Adam Kadîrov a devenit cunoscut publicului larg în septembrie 2023, după ce Ramzan Kadîrov a publicat un videoclip în care fiul său agresa un tânăr de naționalitate rusă aflat în custodia poliției.

Persoana agresată fusese acuzată că a incendiat un exemplar al Coranului.

Imaginile respective au fost preluate pe scară largă de mass-media, iar liderul cecen a declarat atunci că este „mândru” de fiul său. Ulterior, Adam Kadîrov a fost decorat și numit în mai multe funcții în structurile de securitate ale Ceceniei, potrivit informațiilor publice disponibile la acel moment.

Până în prezent, autoritățile din Rusia și conducerea Ceceniei nu au emis un comunicat amplu care să clarifice circumstanțele exacte ale accidentului sau starea actuală a lui Adam Kadîrov.

Evoluția situației este urmărită de presa internațională, în așteptarea unor informații oficiale suplimentare.