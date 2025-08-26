Monden Unde s-a cunoscut Giovanni cu soția. „Dacă avea bani, o ardeam și nu mai era nevastă-mea”







Giovanni Becali a declarat la un podcast că și-a întâlnit soția, în orașul iubirii, pe vremea când dolarul explodase. Drept urmare a explicat că dacă soția ar fi avut la acel moment bani, doar îi lua banii și gata.

Impresarul a explicat că și-a cunoscut soția la Paris, într-un moment de speculă valutară. ”Știi că dacă nevastă-mea avea două trei mii de parai o ardeam și nu mai era nevastă-mea. Pe Champs-Elysees am cunoscut-o. Exact vizavi de Trocadero”, a explicat omul de fotbal. De altfel acesta a retrăit momentul chiar anul trecut.

Atunci când a fost alături de prietenii săi italieni în Franța. ”Eu am fost acum un an cu niște prieteni italieni, la un turneu de copii sub 17 ani să le arăt doi băieți. Și le-am arătat unde am copilărit, unde cutare, unde am cunoscut-o pe nevastă-mea, dar nu mai e nimic, nici bănci să stai. Sunt numai Louis Vuitton, numai modă, s-a terminat.

Și-am zis că pe bulevardul acesta eu îl făceam de la cap la coadă pe o parte și mă opream la Arcul de Triumf coboram pe Bulevardul armata poporului. Și la câteva bănci înainte de arcul de triumf mai vedeam coadă pe afară că dolarul ajunsese la 12-13 franci francezi. Cea mai mare explozie a dolarului. Și erau cozile afară. Luam 6 mii de dolari și mă duceam la bowling”, a mai povestit impresarul.

Cert este că potrivit spuselor lui, la acel moment a știut cum să speculeze piața, astfel că lucrurile au mers foarte bine pentru el. Mai ales că și-a găsit și aleasa inimii, alături de care are două fete.

De asemenea omul de afaceri mai are un copil, mai exact un fiu cu o altă femeie. Alături de aceasta, Giovanni Becali a trăit o poveste de dragoste departe de ochii lumii, până când a refuzat să își recunoască copilul. Atunci, femeia, l-a dat în judecată și a obținut pensie alimentară