Florentin Petre, criticat public de Andrei Nicolescu și Mihai Stoica. „Are o memorie scurtă”

Andrei Nicolescu, finanțatorul echipei Dinamo, și Meme Stoica, președintele CA al FCSB, l-au criticat, azi, pe Florentin Petre. „Secundul” de la Dinamo a scandat trivialități, la adresa echipei Steaua, ieri, la finalul meciului câștigat cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Și l-a forțat și pe antrenorul oaspeților, Claudiu Niculescu să meargă în fața galeriei.

„Eu nu o înțeleg, sincer, scandarea asta vine dintr-o vreme care, părerea mea, s-a dus, nu mai există tipul ăla de trivialitate care să provoace, nu mai există în societate, pe stadion mai există și eu nu sunt adeptul acestui lucru.

Pot să înțeleg, pe de altă parte, cu Florentin am vorbit din cauza incidentelor de data trecută să nu mai avem incidente de genul ăsta. Am vorbit cu el pentru că a făcut niște gesturi care au ajuns în atenția mass-media”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

„Mi-a promis că o să fie un pic mai atent, pe de altă parte e de salutat reacția lui Claudiu Niculescu, care a venit să salute galeria. Și ei sunt niște exemple și de la exemplul lor ar putea alții să mai diminueze tipul ăsta de scandări.

Eu nu sunt de acord, pot înțelege euforia galeriei, de amintirea și nostalgia vremurilor în care erau fotbaliști și cu asta se identifică. Putem să ne găsim niște scandări care să ne reprezinte mai bine”, a mai afirmat finanțatorul.

Meme Stoica i-a amintit lui Petre despre un episod în care Gigi Becali l-a ajutat. „Pe mine mă miră, are o memorie atât de scurtă, îl cunosc. A ieșit acum câtva timp și i-a mulțumit public lui Gigi că i-a salvat viața, că i-a plătit un tratament extrem de costisitor, deși n-avea nicio legătură cu el, și cu toate astea acum merge și înjură Steaua. Chiar e foarte greu de explicat”, a afirmat Meme.

„Nea Gigi mi-a dat în mână atunci un tratament pentru hepatita C în valoare de 35-40.000 de euro. Nici nu știam cum să reacționez, l-am luat în brațe. Am plâns și vreo jumătate de oră în mașină după. Nu oricine îți face așa ceva”, spunea Florentin Petre pentru gsp.ro anul trecut.