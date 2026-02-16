Ultimele meciuri din etapa 27 a Superligii: dueluri decisive la Sibiu și București

Luni, Superliga României a programat ultimele două meciuri din etapa a 27-a, ambele cu miză importantă în clasament. La Sibiu, AFC Hermannstadt va întâlni CFR Cluj, în timp ce Dinamo București va găzdui pe Unirea Slobozia pe Arena Națională, potrivit paginii oficiale a Superligii.

Partida de la Sibiu începe la ora 17:00 și opune o echipă aflată într-o perioadă dificilă – Hermannstadt – unei formații în formă maximă, CFR Cluj. Sibienii au reușit doar un succes în ultimele 16 meciuri de campionat, cu Unirea Slobozia, și ocupă locul 15, penultimul, după patru remize și 11 înfrângeri în acest interval.

Clujenii vin după o victorie importantă cu Universitatea Cluj, scor 3-2, și au ajuns la șapte meciuri consecutive câștigate în Superligă. Formația își propune să continue seria pozitivă și să rămână în lupta pentru play-off. Meciul poate fi unul memorabil pentru Ionuț Stoica, care, dacă va fi titularizat, va atinge 200 de partide în Superligă, toate pentru Hermannstadt.

Un jucător-cheie pentru CFR este Alibek Aliev, care în primele cinci meciuri ale anului a contribuit la șase goluri, marcând două, oferind trei pase decisive și obținând un penalty. Istoricul întâlnirilor directe favorizează clujenii: opt victorii CFR, două Hermannstadt și trei remize, ultima confruntare fiind câștigată de clujeni, scor 2-1, pe 5 octombrie 2025.

De la ora 20:00, Dinamo întâlnește Unirea Slobozia. Formația bucureșteană traversează o perioadă bună, cu un singur eșec în ultimele 13 etape (0-2 cu UTA Arad) și ocupă locul doi, la doar patru puncte în urma liderului Universitatea Craiova. În acest interval, Dinamo a câștigat șapte meciuri și a terminat cinci la egalitate.

Slobozia se află pe locul 14 și se află în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Echipa a pierdut 16 meciuri, dintre care zece la limită, și a marcat 26 de goluri, majoritatea din faze fixe sau pe contraatac.

Alberto Soro se remarcă în 2026 cu un gol și trei pase decisive în cinci meciuri. În plus, partida are o încărcătură emoțională pentru antrenorul oaspeților, Claudiu Niculescu, fost jucător emblematic al dinamoviștilor, câștigător a trei titluri de campion și golgheter al Superligii de două ori.

Dinamo s-a impus în toate cele trei întâlniri directe cu Slobozia în prima ligă, ultima dată 1-0 în deplasare, pe 3 octombrie 2025