Bărbații din viața Ralucăi Bădulescu. A divorțat și s-a îndrăgostit de un tinerel

Bărbații din viața Ralucăi Bădulescu. A divorțat și s-a îndrăgostit de un tinerelRaluca Bădulescu /sursă foto: captură video
Raluca Bădulescu a trecut prin două căsnicii și tot atâtea divorțuri, însă legăturile cu foștii parteneri nu au fost rupte. Dimpotrivă, atât Florin Stamin, cât și Vali Pungă, continuă să facă parte din viața ei și a fiului ei, Alex. „Sunt un om dificil”, a spus concurenta de la Asia Express.

În prezent, Raluca este într-o relație cu Rareș, un medic mai tânăr cu 20 de ani decât ea, dar participă la emisiunea Asia Express alături de foțul soț, Florin Stamin. Cei doi au o relație foarte apropiată, chiar dacă au divorțat.

Raluca Bădulescu, la Asia Express cu al doilea soț

Cel mai lung mariaj al Ralucăi Bădulescu a fost cel cu Florin Stamin, alături de care a petrecut peste 18 ani, dintre care 15 ca soț și soție. Cei doi au decis să divorțeze în 2022, însă despărțirea a fost doar în acte. Aceasta a spus că ea Florin este unul dintre puținii oameni care o acceptă fix așa cum este.

Raluca Bădulescu și fostul soț

Raluca Bădulescu și fostul soț. Sursa foto Captură video

„Noi ne-am despărțit în acte, dar noi nu ne-am despărțit niciodată. Suntem familie, o să rămânem familie toată viața. Mă cunoaște foarte bine, iar eu sunt un om, totuși, dificil.”

Cei doi au ales să își continue prietenia și să participe împreună la emisiunea „Asia Express”. Vedeta spune că nu putea găsi un partener mai potrivit pentru această aventură, subliniind că Florin este omul care o cunoaște cel mai bine.

După separare, Florin s-a stabilit pentru o vreme în Spania, unde a administrat o cafenea. Raluca și fiul lor au locuit alături de el și de familia extinsă, însă, după un timp, s-au întors în România pentru ca Alex să își continue studiile.

Primul soț, Vali Pungă

Primul mariaj al Ralucăi Bădulescu a fost cu Vali Pungă, fost manechin și avocat, care ulterior s-a mutat în Spania și a dezvoltat o agenție de modele masculine. Din această căsnicie s-a născut Alex, astăzi în vârstă de 22 de ani.

Raluca Bădulescu și Vali Pungă.v1

Raluca Bădulescu și Vali Pungă. Sursa foto Captură video

Deși divorțul a avut loc în 2006, relația dintre cei doi a rămas una strânsă. Pungă a povestit despre legătura dintre el, Raluca și fiul lor. El a declarat că are o relație foarte bună cu concurenta de la Asia Express și că vorbesc zilnic.

„Suntem o familie fericită, copilul are doi taţi. Face diferenţa aşa, care e tata 1 şi care e tata 2. Plecăm în vacanţe împreună, cu părinţii, cu socrii. El s-a născut dintr-o căsnicie cu multă iubire. Vorbesc zilnic cu Raluca”, a povestit Vali.

Alex este apropiat de tatăl său și intenționează să ducă mai departe afacerea acestuia din Spania, deși nu își dorește să fie în lumina reflectoarelor.

Raluca Bădulescu, relație cu un medic tinerel

După două divorțuri, Raluca Bădulescu a surprins din nou publicul atunci când s-a afișat cu un partener mai tânăr. Rareș, medic de profesie, a devenit omul de care vedeta s-a îndrăgostit „iremediabil”. Aceasta a fost criticată din cauza relației cu Rareș, care este mult mai tânăr, dar nu a interesat-o.

Raluca Bădulescu și iubitul tânăr.v1

Raluca Bădulescu și iubitul tânăr. Sursa foto Captură video

„Iubirea chiar nu are vârstă. Avem vârsta pe care credem că o avem, cea pe care o simțim, vârsta sufletească care este diferită de cea din buletin.”

