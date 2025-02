Monden Culisele show-ului Asia Express 2025. Ce echipe vor ajunge în finală







Cele nouă echipe de la Asia Express 2025 au pornit spre noua aventură. Încrezătoare în propriile forțe, vedetele și-au luat rămas bun de la apropiați și au renunțat la telefoanele mobile. La aeroport, o singură echipă a anunțat că va fi câștigătoare.

Asia Express 2025. Luptă aprigă pentru marele premiu

Cu mult curaj și entuziasm, concurenții de la Asia Express au pornit pe Drumul Eroilor. Până la destinație, aceștia vor călători prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

La fel ca în edițiile precedente, echipele vor fi nevoite să se descurce fără telefoane mobile sau ajutor din partea apropiaților. De asemenea, concurenții vor primi un dolar pe zi și nu vor avea cazarea sau transportul asigurate.

Probe dificile

O echipă s-a arătat încrezătoare încă de la startul competiției și a anunțat că va ajunge în finală. Este vorba despre Raluca Bădulescu și Florin Stamin, fostul ei partener de viață. Cei doi sunt convinși că vor pune mâna pe trofeu și că nu vor putea fi depășiți de alți concurenți.

„Noi, cu siguranță noi (n.r vor câștiga competiția). De ce am mai plecat de acasă dacă nu ne vedem câștigători?”, au declarat Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

Deși nu mai sunt împreună de trei ani și au finalizat procesul de divorț, Raluca Bădulescu și fostul ei soț au păstrat o relație bună și sunt încrezători că vor face o echipă de excepție.

Asia Express 2025. Echipele care se vor lupta pentru trofeu

Echipele din acest sezon sunt alcătuite din: Mara Bănică și Serghei Mizil, Catinca și Calina Roman, Raluca Bădulescu și fostul ei soț. De asemenea, în cursa din acest sezon au intrat Alina Pușcău și Cristina Postu, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, precum și Emil Rengle alături de logodnicul său. Pe aceeași listă se află Anda Adam și Joseph, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen și Olga Barcari.

Mara Bănică, ținta criticilor

Tensiunile dintre Oana Zăvoranu și Mara Bănică au început în urmă cu mai mulți ani și nu s-au încheiat nici în prezent. Querida a criticat-o aspru pe colega de echipă a lui Serghei Mizil, făcând referire la intervențiile estetice pe care aceasta le are.

„Acum o arzi pe la Asia Express, am înțeles. O să mă uit în mod special câteodată să văd ce faci tu cu fața buhăită, operată și cu rucsacul despre care am înțeles că are 10 kilograme, în spate. Să nu cumva să te agăți mai mult de Serghei că e om mișto și are o vârstă”, a spus ea, potrivit România TV.

În plus, Oana Zăvoranu a făcut glume legate de echipa celor doi și a stârnit amuzamentul internauților.

„Serghei abia se ține pe el, să nu cumva să te așezi pe el. Vă dați seama, Serghei trebuie să doarmă în cameră cu asta. Vă dați seama când se demachiază (…). Serghei a avut gagici mișto la viața lui.

Vă dați seama ce o să i se întâmple lui Serghei când o să o vadă pe Mara Bănică demachiată”, a mai spus ea.