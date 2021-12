Raluca Bădulescu s-a lansat în afaceri. Se transformă în „profa de stil”

Începând cu anul viitor, Raluca Bădulescu va fi nu doar în postura de antreprenoare, ci și profesoară la Academia de stil și modelling care îi poartă numele. Jurata de la „Bravo, ai stil” ne-a mărturisit că avea în plan de mult mai mult timp acest proiect, însă criza sanitară a îngreunat lucrurile.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/9

„Academia de stil și modelling by Raluca Bădulescu este un proiect extrem de drag sufletului meu și extrem de important. Mă gândesc la el de ceva vreme, însă am avut nevoie de timp pentru a putea pune la punct totul. Situația globală este de așa natură încât nu ne-a permis să demarăm lucrurile mai devreme, însă niciodată nu e prea târziu. Împreună cu personalități marcante din showbiz, profesori, am reușit să concepem o programă unitară, să avem ce oferi tuturor cursanților, mai ales că vorbim despre copii cu vârste între 4 și 16 ani”, a declarat Raluca pentru Evenimentul Zilei.

Având experiență atât în ceea ce privește stilul, cât și contacte în industria modei din România, Raluca promite să se implice fizic, mai ales că a făcut în așa fel încât cursurile să se țină în weekend, atunci când nu are filmări pentru „Bravo, ai stil” sau rubrica de la „Teo show”. „Cursurile nu vor consta doar în prezența noastră fizică. Este evident că o să fim alături de acești copii minunați care vor să învețe din tainele modelling-ului și stilului, însă cel mai important pentru mine este ca la finalul acestor cursuri să rămână cu acele cunoștințe solide care îi vor ajuta să își aleagă, pe viitor, o cale în această industri fabuloasă”, ne-a mai mărturisit Raluca.

„Implicarea mea în acest proiect va fi 100%”

Deoarece un astfel de curs nu se poate ține online, așa cum s-au ținut majoritatea cursurilor în ultimele doi ani, Raluca a amânat înscrierile pentru a se asigura că toate acțiunile din cadrul academiei sunt realizate în perfectă siguranță sanitară. „Cel mai greu lucru din punct de vedere logistic în această perioadă este organizarea cursurilor, din cauza situației prin care trecem cu toții. Ne luăm măsuri de siguranță, ne asigurăm că vom respecta tate măsurile impuse de lege și mai ales vom face tot posibilul să evităm orice fel de situație neplăcută. Până la urmă este vorba de copii și cu atât mai mult trebuie să tratăm totul cu foarte mult atenție și seriozitate. Acesta este și motivul pentru care nu ne-am grăbit până acum să lansăm acest proiect, ci am preferat să facem pași mici, dar siguri. Vrem ca acești cursanți să se bucure de o experiență unică”, a mai completat viitoare profesoară de stil.

Vali Pungă se va număra printre profesorii invitați

Așa cum era de aștepta, în cadrul cursurilor, Raluca va avea tot felul de invitați, colegi de breaslă sau prieteni foarte apropiați care fac parte din lumea modei. Fără îndoială unul dintre ei este și Vali Pungă, care de altfel deține și una dintre cele mai de succes agenții de modele din Europa, activând la Madrid. „Implicarea mea în acest proiect va fi 100%, la toate cursurile. Primul modul va fi în București, apoi vom merge și în alte orașe din România. Voi fi prezentă la cursuri, iar pe parcursul programei care va fi susținută de specialiști în diferite domenii de activitate, voi preda și eu, voi fi „profa de stil”. De abia aștept această nouă experiență. Voi fi alături de copiii care ne vor păși pragul cu toată dragostea și cu toată bucuria”.