Raluca Bădulescu: O să fiu un băboi nebun, cu ruj dat peste contur și cu o față mirată permanent de la operații.

Raluca Bădulescu adoră blănurile, deși iubește la nebunie animalele. Vedeta nu a ezitat să se autoironizeze pe această temă.

„Am mania adunatului de lucruri. Sunt dementă. Se cheamă într-un fel boala asta, are o denumire clinică. Dar am mania să am multe haine, să am eu blană, să am eu 70 de poșete, 70 de seturi de bijuterii etc. Am și damblaua cu câinii și pisicile, pe de altă parte. Lucru care se cam bate cap în cap. Pentru că eu militez pentru căței adoptați.

Există câteva asociații pentru care donez, pentru care mă lupt. Și, pe de cealaltă parte, hăț, mai trântesc un linx pe mine. Sau mai bag și o friptură. Ar trebui să fiu „true” (adevărată, n.e.) în demersul ăsta până la capăt.

Eu vin acasă, mulțumită puțin, cu o blană nouă. Mă așteaptă acasă cățeii și pisicile, toate sunt adoptate, găsite la bloc, salvate. Și, de fiecare dată, mi se pare că blana aia seamănă cu ei.

Dar tot un băboi nebun, cu ruj dat peste contur, cu șapte intervenții de alea de o să ajung cu o față din aia mirată tot timpul, o să ajung”, a declarat Raluca Bădulescu în emisiunea „Dosare de presă”, la EvZ TV.