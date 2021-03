Raluca Bădulescu nu vrea să se facă de râs. „O să creadă lumea că ești șoferul meu”.

În emisiunea de succes de la Kanal D, sfaturile Ralucăi Bădulescu sunt pertinente, savuroase, pline de culoare. Acasă, însă, lucrurile stau altfel. Raluca e persiflată în mod constant atât de soțul, cât și de fiul său.

Pentru că soțul meu are un restaurant. Și, mă rog… se ocupă și cu aprovizionarea și cu toată mașinăria asta care ține de business-ul ăsta. Se mai duce după marfă etc. Și mă întreabă dimineața, când pleacă de acasă, „Vrei să mă gătesc, să-mi pun eventual vreun sacou, vreun smokin… Că, știi că astăzi ne ducem să cumpărăm fructe, lămâi, portocale. Nu știu dacă înțelegi aspectul acesta”

Spre deosebire de fiul său, jurata de la „Bravo, ai umor!” se declară un anti talent total în ceea ce privește științele exacte. Cu toate acestea, nu ezită să își laudă fiul pentru talentul în acest domeniu.

„Are foarte multă personalitate. Este genial! Este frumos, este genial, este deștept. Știe matematică. Mie, dacă-mi pui o ecuație înainte, păi dacă nu stau și mă gândesc… Dacă o rezolv. Cu matematica n-am excelat niciodată. Eu am terminat facultatea de Litere.

Nu mi-a plăcut matematica și am avut noroc că am făcut parte din generația care a prins treapta a doua la liceu și am putut să dau Bac-ul pentru prima oară la geografie, la Limba Română, la Engleză. Am făcut Liceul Sava. Pe vremea aia se chema Nicolae Bălcescu. Acum se cheamă Sfântul Sava. Clasele a IX-a și a X-a am prins mate-fizică. Dintr-a X-a, când am dat treapta, m-am mutat la Uman. A venit Revoluția și m-am mutat la Uman”, a dezvăluit vedeta.