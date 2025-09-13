Boris Becker, amenințat de români în închisoare: M-a marcat profund

Boris Becker a mărturisit că „nu se va recupera niciodată complet” după detenția din Marea Britanie, într-un interviu pentru Nordic Magazine, citat de tennis365.com. El afirmă că în acea perioadă a fost „amenințat” de colegii săi români de celulă, episod pe care îl numește cumplit și greu de uitat.

Fostul lider mondial și campion olimpic la dublu, a fost găsit vinovat în aprilie 2022 de patru capete de acuzare în baza Legii insolvenței, fiind acuzat că nu a predat bunuri și trofee după falimentul din 2017. Germanul a primit 30 de luni de închisoare la finele lui aprilie 2022 și a executat în final opt luni, inițial la HMP Wandsworth, apoi la HM Prison Huntercombe, fiind expulzat în Germania după eliberarea anticipată din decembrie 2022.

De la eliberarea din închisoare, Boris Becker a continuat să fie activ în spațiul public, implicându-se în proiecte media și colaborând pentru o perioadă scurtă, în 2024, ca antrenor al jucătorului ATP Holger Rune. Cu toate astea, fostul campion a vorbit rar despre viața din celulă și urmările acesteia. În plus, nu a mai putut reveni în Marea Britanie, unde locuia, fiind împiedicat de regulile de deportare care îi interzic întoarcerea.

În ultimele luni, fostul mare campion s-a căsătorit cu Lilian de Carvalho Monteiro, nunta având loc în septembrie 2024, iar cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată. În același interviu acordat publicației Nordic Magazine, deținătorul a șase titluri de Grand Slam, a vorbit deschis despre consecințele psihice lăsate de perioada petrecută într-o închisoare din Londra, subliniind condițiile dure în care a trăit.

„Nu mă voi recupera niciodată complet după acel moment”, a spus Becker. „Închisorile sunt conduse de deținuți, nu de gardieni. Am slăbit șapte kilograme în patru săptămâni. Stres, fără mâncare, fără dulciuri, fără alcool... Era foarte frig în celulă, un adevărat coșmar. Am dormit îmbrăcat într-un trening, două jachete, două perechi de șosete și cu un prosop înfășurat în jurul capului”.

În interviul acordat înaintea lansării noii sale cărți, Inside în care povestește pe larg perioada de detenție, Becker spune că a fost „amenințat” de colegi de celulă.

El a mărturisit, de asemenea, că a fost nevoit să apeleze la sprijinul unui prieten pentru a achita o datorie de 700 de euro – echivalentul a aproximativ 605 lire sterline sau 820 de dolari – acumulată din cauza jocurilor de noroc.

„Jocurile de noroc au fost o prostie și o imprudență din partea mea, și aveam o datorie de 700 de euro față de deținuții români. Apoi au venit în celula mea și m-au amenințat că mă vor bate dacă nu plătesc. Fără ajutorul unui prieten care a plătit datoria prin transfer bancar, astăzi aș fi o persoană diferită. Această experiență m-a marcat profund. Este o amintire pe care o voi păstra pentru tot restul vieții”, a conchis acesta.