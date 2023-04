Cum l-a schimbat închisoarea pe Boris Becker. Legendarul jucător de tenis, mari chinuri suferite după gratii

Multiplu campion de Grand Slam, Boris Becker, a povestit cum l-a schimbat închisoarea, dar și ce a învățat din asta. El a declarat că a fost un moment extrem de dificil, mai ales după ce a pierdut toată averea, dar că a devenit alt om.

Boris Becker a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare de Tribunalul din Southwark pentru că și-a ascuns patrimoniul, a declarat faliment și nu și-a plătit datoriile. „Astăzi sunt mai bun în urma timpului petrecut la închisoare”, spune Boris Becker. „După retragere, mulți sportivi continuă cu același stil de viață, au aceiași amici ca în perioada când erau activi, iar asta costă mult. Veniturile nu mai sunt cele de dinainte, așa că în cele din urmă încep problemele”, a detaliat Becker. „Eu mi-am dat seama prea târziu. Poate am avut persoane nepotrivite în jurul meu, poate am fost captivat de succes și nu am vrut să aflu. Nu pierzi totul de azi pe mâine, în cazul meu a fost un proces lung, de 20 de ani. Am plătit un preț mare și am ajuns la închisoare”.

Multiplul campion a declarat că fiecare zi în închisoare este o luptă și că a trecut cu greu peste unele clipe de coșmar.

„A fost greu. Viața acolo este foarte dură, în fiecare zi trebuie să găsești o formă de a supraviețui. Asta m-a învățat ceva ce poate știam deja, dar nu aplicasem în viață. M-am împăcat însă cu acea parte a existenței mele, accept ce s-a întâmplat și sper că am învățat ceva”, s-a destăinuit campionul german.

Închisoarea l-a schimbat radical

Boris a mai declarat că închisoarea l-a făcut mai umill și că a fost nevoit să își schimbe și stilul de viață. El a spus că a devenit mai atent la sănătatea lui, dar și la felul în care îi tratează pe ceilalți.

„Închisoarea te face să fii umil. Când pierzi totul, apoi stai într-o celulă mică și totuși nu simți ce este umilința, atunci ești pierdut. Detenția l-a obligat să schimbe și alte lucruri în viața sa, în obiceiuri. ”Acum mă simt foarte bine, sănătos, cred că viața după gratii m-a transformat într-o persoană mai responsabilă. Acolo mâncam mai puțin, nu beam alcool, nu fumam, făceam exerciții la sală cât de des puteam”, a dezvăluit el pentru aceeași sursă. „Probabil am ieșit de la închisoare într-o formă fizică mai bună decât cea în care eram când am intrat. Intenționez să păstrez acest stil de viață cât mai mult timp posibil”, a adăugat germanul, potrivit GSP.