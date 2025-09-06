Sport Boris Becker, terorizat în celulă de frig și deținuții români. „Criminali adevărați”







Boris Becker, fostul mare campion de tenis, câștigător a șase titluri de Grand Slam, a trecut printr-una dintre cele mai grele perioade din viața sa. În 2017, legendarul sportiv german a fost declarat falit, după ce nu și-a putut achita datoriile.

Situația s-a complicat în aprilie 2022, când Boris Becker a fost condamnat în Marea Britanie la doi ani și jumătate de închisoare pentru patru infracțiuni grave: ascunderea de active, nedeclararea unor proprietăți și neplata unor datorii.

El a fost încarcerat la închisoarea Huntercombe, din apropiere de Londra, dar a executat doar opt luni din pedeapsă. În decembrie 2022, a fost eliberat și deportat din Regatul Unit.

La aproape doi ani după eliberare, Boris Becker a povestit pentru Süddeutsche Zeitung detalii șocante despre viața din spatele gratiilor. El descrie perioada petrecută în închisoare drept un adevărat test de rezistență psihică și fizică.

„Această nesfârșire îți roade sufletul și îți fierbe mintea. Îți dai repede seama că închisorile sunt, de fapt, controlate de deținuți.”

Becker spune că frigul era insuportabil, iar lipsa condițiilor decente l-a afectat profund.

„În octombrie dormeam în trening și în șosete. Uneori era atât de frig, încât dormeam cu două jachete, două perechi de șosete și cu un prosop înfășurat pe cap. Am slăbit șapte kilograme în primele patru săptămâni. Cina era servită la ora 16.00.”

Fostul campion spune că adaptarea la regimul penitenciar a fost extrem de dificilă, iar primele luni au reprezentat o luptă zilnică pentru supraviețuire.

Una dintre cele mai tensionate experiențe ale lui Becker în închisoare a fost un joc de poker care s-a transformat într-un adevărat pericol. Fostul sportiv a jucat împotriva unor deținuți români într-o partidă ce s-a întins pe mai multe zile.

„După un joc de poker cu deținuți români, care a durat câteva zile, am ajuns cu o datorie de 500 de lire. Am jucat cu criminali adevărați care veneau în celula mea și încercau să mă pălmuiască dacă nu plăteam.”

Pentru a evita represaliile, Becker a primit ajutor din exterior, iar datoria a fost achitată. El recunoaște că experiența l-a marcat și i-a demonstrat cât de vulnerabil era în spatele gratiilor.

În încercarea de a găsi echilibru și respect în închisoare, Boris Becker a început să țină lecții de filozofie stoică pentru ceilalți deținuți. Această activitate i-a oferit un statut special și i-a câștigat respectul gardienilor și al colegilor de celulă.

„Am petrecut luni întregi ca să fiu văzut ca un om de încredere și respectat de gardieni. Poziția mea de profesor de filozofie stoică m-a ajutat.”

Pentru Becker, filozofia a fost un refugiu, o metodă prin care și-a păstrat mintea ocupată și a găsit sens într-un mediu ostil.

În tot acest timp, Becker a găsit puterea să reziste datorită soției sale, Lilian de Carvalho Monteiro (35 de ani). El spune că sprijinul acesteia a fost decisiv.

„Să vorbesc la telefon cu soția mea a fost linia mea de viață și singurul mod în care puteam fi eu însumi.”

La eliberare, Lilian l-a întâmpinat cu o glumă, încercând să îi alunge suferința acumulată în lunile grele petrecute în detenție:

„Boris, ai slăbit așa de mult, nu ar trebui să întrebăm dacă poți rămâne mai mult?”

Deși experiența din închisoare l-a marcat profund, Boris Becker încearcă acum să își reconstruiască viața. El trăiește în prezent în Germania, lucrează în televiziune și continuă să colaboreze cu asociații sportive.

Totuși, fostul campion recunoaște că perioada detenției a lăsat urme adânci: nesiguranță, traume și o nouă perspectivă asupra vieții.