Justitie Simboluri fasciste pe ușile unei sinagogi. Bărbat condamnat la un an de închisoare







Un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare de Judecătoria Sectorului 1 din București, după ce a lipit simboluri ale Mișcării Legionare pe ușile unei sinagogi din Capitală.

Judecătoria Sectorului 1 din București a condamnat un bărbat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a lipit simboluri legionare pe ușile unei sinagogi.

Instanța a mai hotărât ca bărbatul să facă muncă neremunerată în folosul comunității timp de 90 de zile, activitate care va avea loc fie la DGASPC Sector 3, fie la DGASPC Sector 4, alegerea urmând să fie făcută de consilierul de probațiune. Decizia nu este definitivă.

În luna martie, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au anunțat că au trimis în judecată un bărbat acuzat de mai multe infracțiuni. El a fost cercetat pentru confecționarea, vânzarea, răspândirea și deținerea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și pentru utilizarea unor astfel de simboluri, fapte prevăzute de OUG 31/2002 și de Codul penal.

Parchetul anunța la acea vreme că, în perioada 23–29 august 2024, inculpatul a confecționat abțibilduri cu semne grafice și sloganuri ale Mișcării Legionare, iar pe 29 august 2024 a le-a lipit pe ușile unei sinagogi din București.

„Inculpatul a fost depistat în flagrant de un echipaj de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de intervenţie a Jandarmeriei Române”, au mai anunțat procurorii.

În motivarea instanței se precizează că, întrebat despre faptele constatate, bărbatul a spus că „a lipit cele trei abțibilduri, pe care le-a confecționat manual, în mod special pe ușile Sinagogii (...), în semn de protest față de legile antiromâne și, totodată, anticonstituționale”.

Potrivit portalului instanțelor, bărbatul se numește Alexandru Bâlcu, iar dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 pe 10 martie.

Decizia a fost pronunțată în primă instanță și a fost criticată de Adina Marincea, cercetătoare la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.