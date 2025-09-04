Social Doi adolescenți de 15 ani, arestați preventiv pentru agresiune și tâlhărie în Gorj







Doi tineri în vârstă de 15 ani, din județul Gorj, au fost arestați preventiv, fiind acuzați de comiterea unor fapte grave. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi agresat fizic doi băieți și i-ar fi privat de libertate pentru o perioadă de timp, după care le-ar fi sustras telefoanele mobile.

Cazul este investigat de autorități, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-au petrecut faptele. Măsura arestării preventive a fost dispusă de instanță ca urmare a gravității acuzațiilor și a riscului ca adolescenții să comită fapte similare.

Incidentul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 septembrie, într-un imobil situat în municipiul Motru, județul Gorj. Conform informațiilor furnizate de anchetatori, doi băieți în vârstă de 15 ani, provenind din localitățile Motru și Văgiulești, s-au deplasat împreună cu alți patru tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, la domiciliul unuia dintre aceștia.

Odată ajunși acolo, cei doi minori ar fi fost lipsiți de libertate, agresați fizic și deposedați de telefoanele mobile. Cazul este investigat de Poliție, care a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-au petrecut faptele și pentru a dispune măsurile legale ce se impun.

Autoritățile au deschis un dosar penal în care patru tineri sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tâlhărie calificată și lipsire de libertate

Doi dintre suspecți, ambii în vârstă de 15 ani, originari din Motru și Drobeta Turnu Severin, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore și plasați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din județul Gorj.

Ulterior, aceștia au fost prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Motru, care a decis arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit unor surse judiciare citate deNews.ro, ancheta preliminară indică faptul că cei șase tineri implicați se cunoșteau anterior incidentului. Cei doi minori acuzați au declarat în fața anchetatorilor că nu au conștientizat gravitatea faptelor comise și nici impactul acestora.