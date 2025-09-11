Sport Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini







David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, își sărbătorește ziua de naștere într-un mod inedit.

Sportivul, care pe 15 septembrie 2025 împlinește 21 de ani, a decis să își doneze ziua pentru a sprijini 35 de copii și tineri talentați, beneficiari ai programului Bursele DAR, desfășurat de Fundația Hope and Homes for Children.

Campania inițiată de Popovici își propune să transforme cadourile de ziua lui în șanse reale pentru viitorii campioni ai României – tineri artiști, sportivi și olimpici care, în ciuda greutăților, obțin rezultate excepționale.

David Popovici a transmis un mesaj emoționant prin care îi invită pe români să se alăture campaniei sale:

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau șanse pentru viitorii campioni. Dragoș scrie poezii și visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară și pian, deși nu are acasă încă o baie funcțională. Laur e campion european la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie și de forța noastră. Fă și tu o donație și hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viața, viitorul se poate rescrie. Performanța se clădește cu oameni. Haideți să fim împreună acei oameni!”

Donațiile pot fi făcute online, pe hopeandhomes.ro/David, în perioada 11 – 18 septembrie 2025.

Programul Bursele DAR, lansat în 2022 de Hope and Homes for Children, oferă sprijin copiilor și tinerilor vulnerabili care obțin rezultate remarcabile în sport, arte și educație.

Fiecare bursier primește 2.000 de euro pentru:

echipamente sportive și instrumente muzicale ,

antrenamente și cursuri de perfecționare ,

participarea la competiții și olimpiade ,

rechizite și materiale educaționale.

Cei 35 de bursieri provin din toată țara, mulți dintre ei crescând fără părinți sau în condiții dificile, dar continuă să demonstreze că pasiunea și determinarea pot depăși orice obstacol.

„Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au povești impresionante: câștigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinți sau nu au o baie funcțională. Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem șansa lor să-și împlinească visurile”, a adăugat Popovici.

Din 2023, David Popovici s-a implicat constant în proiecte dedicate copiilor vulnerabili. Printre acțiunile sale se numără:

Oferirea căștii și ochelarilor cu care a devenit campion mondial, pentru a sprijini tratamentul unei foste sportive bolnave.

Mobilizarea a aproape 9.000 de donatori în 2024, prin campania „Ambasador pentru Acasă” , pentru construirea unei case familiale în care, la finalul acestui an, se vor muta 11 copii cu nevoi speciale .

Sprijinirea a cinci frați muzicieni, care datorită donațiilor și-au putut cumpăra o casă.

David Popovici continuă să fie un model de implicare socială și un exemplu despre cum succesul personal poate fi transformat într-un instrument de sprijin pentru alții.

Campania lui David Popovici este deschisă tuturor celor care cred că niciun copil nu ar trebui să renunțe la visurile sale din cauza lipsei resurselor.

Donațiile pot fi făcute rapid și simplu, online, pe: 🔗 hopeandhomes.ro/David 📅 Perioada campaniei: 11 – 18 septembrie 2025

Fiecare contribuție acoperă costuri pentru antrenamente, competiții, cursuri, instrumente și echipamente, ajutându-i pe bursieri să-și continue drumul spre performanță.