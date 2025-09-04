Politica Nicușor Dan și-a dat prima notă după 100 de zile la Cotroceni: Sunt exigent







Din cuprinsul articolului Nota personală și obiectivele atinse, în viziuna lui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut joi un prim bilanţ al celor 100 de zile de mandat, subliniind provocările întâmpinate în această perioadă. El a punctat formarea unui guvern stabil, gestionarea deficitului bugetar și prezența consistentă a României pe plan extern.

„A fost o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil. Apoi am avut provocarea deficitului, iar până acum lucrurile sunt sub control. Am avut două evaluări de la agenţiile de rating, iar România şi-a păstrat statutul recomandat investitorilor. Acesta este un lucru important. În plus, prezenţa externă a fost consistentă, atât la reuniuni, cât şi în discuţii bilaterale. Lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o ţară care a avut alegeri anulate, care este direcţia”, a explicat şeful statului.

Întrebat ce notă şi-ar acorda în funcţia de preşedinte după aceste 100 de zile, Nicuşor Dan a răspuns: „Eu sunt o persoană exigentă. 7-8, aşa ceva”.

Despre ce ar fi făcut diferit, preşedintele a menţionat: „Tot timpul te gândeşti că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine. Dar, una peste alta, eu cred că astea au fost obiectivele şi ele au fost atinse.”