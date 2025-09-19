Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea

Florin Marin, fost fundaș la Rapid și Steaua, a murit la vârsta de 72 de ani. În urmă cu trei ani, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, acesta povestea cum a refuzat inițial transferul la Steaua, dar a ajuns ulterior în Ghencea, unde a primit apartament, bani și grad militar.

Florin Marin, unul dintre numele importante din fotbalul românesc al anilor ’70 și ’80, a încetat din viață joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Fost fundaș central, el și-a început cariera la Rapid, unde a ajuns ca junior în 1966. După șase ani, a făcut pasul spre echipa mare, devenind titular în Giulești.

În 1975, alături de Rapid, a cucerit Cupa României, trofeu care avea să rămână unul dintre momentele importante ale carierei sale.

Momentul care a schimbat parcursul lui Florin Marin a venit în 1976, când a ajuns la Steaua, după 10 ani în Giulești. Într-un interviu oferit în 2022, în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, fostul fotbalist a povestit cum a refuzat în primă fază transferul.

„Trebuia să fac armata și în perioada aia Steaua profita... M-au chemat la discuții, dar n-am fost de acord. Eu țineam extraordinar de mult cu Rapid, eram de mic acolo, n-am vrut să plec și n-am acceptat. M-au trimis la Vâlcea la unitate militară. Am făcut cam o lună jumătate armată, armată, armată și am avut noroc că la Vâlcea în perioada aia era Mitică Dragomir conducător”, a povestit Florin Marin.

Acesta a dezvăluit că a reușit să-l păcălească pe Dragomir pentru a rămâne la Rapid: „Dragomir a aflat că sunt acolo, a venit după mine ca să mă duc la Vâlcea. «Te scot de la unitatea militară, vii faci antrenamente cu noi și seara te întorci să dormi». Am stat două săptămâni, dar mă forța să semnez. Eu n-am vrut să mă duc la Steaua, cum să rămân la Vâlcea?!... Eu sunt unul dintre puținii jucători care l-au păcălit pe Mitică Dragomir! Și când am ajuns la Federație m-am dat jos din mașină și-am fugit!”.

Un an mai târziu, situația s-a schimbat. Marin a negociat direct cu Steaua și a acceptat să se transfere. „După un an de zile am avut o discuție și le-am cerut un apartament. Mi-au dat un apartament confort 3 în Berceni. M-am dus cu soția, proaspăt căsătorit, dar nu mi-a convenit. Lucru ăsta m-a determinat să mă duc la Steaua. Steaua mi-a dat apartament de patru camere în Ghencea, dar am vrut în Dristor. M-au făcut ofițer locotenent, mi-au dat și bani avans. Așa am ajuns la Steaua!”, spunea fostul fundaș.

La Steaua a jucat timp de opt ani, după care și-a încheiat cariera la FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu, echipe pentru care a evoluat câte un sezon.

În interviul din 2022, Florin Marin vorbea și despre pensia sa militară: „Am pensie militară, dar nu foarte mare, pentru că nu am stat foarte mult. Dacă rămâneam la Steaua... Când l-au dat afară pe Costică Ștefănescu, nu știu dacă am făcut sau nu o greșeală, dar mi-am dat demisia. Nu mi-au acceptat-o, dar am plecat pentru că m-au dezamăgit pentru modul în care s-au comportat cu Ștefănescu”.