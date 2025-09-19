Ce poți face dacă un polițist îți fotografiază permisul cu telefonul

Situațiile tensionate din trafic nu sunt legate doar de viteza excesivă sau de nerespectarea regulilor de circulație, ci și de permisul de conducere. Astfel, șoferii se pot confrunta și cu alte situații în care agenții de la Rutieră să nu acționeze conform legii. Conform unui raport al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), un polițist a folosit telefonul personal pentru a fotografia documentele unui conducător auto. Ulterior, șoferul s-a adresat inspectorului de Poliție, însă nu a fost mulțumit de răspunsul primit. Avocatul Bogdan Dobrescu a explicat ce drepturi au șoferii în astfel de cazuri.

Șoferul menționat în raport a reclamat că, atunci când polițistul urma să-i aplice o amendă, acesta i-a fotografiat actul de identitate și permisul de conducere fără acordul său, pentru a întocmi ulterior procesul-verbal de contravenție.

În urma sesizării, ANSPDCP a demarat o investigație și a constatat că inspectoratul județean de poliție nu a furnizat dovezi care să ateste că a implementat măsuri suficiente pentru protejarea confidențialității datelor colectate în timpul controalelor din teren și la întocmirea actelor de constatare. Astfel, conducătorii auto trebuie să știe cum pot acționa în astfel de situații.

Documentele unui șofer, precum permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau asigurarea RCA, conțin informații personale protejate de legislația privind protecția datelor. Prin urmare, polițiștii au obligația să folosească echipamente oficiale pentru a gestiona aceste informații.

„Documentele prezentate unui polițist, cum sunt permisul de conducere sau cartea de identitate, conțin date cu caracter personal. Colectarea acestora de către polițist este reglementată de Legea nr. 363/2018 privind modul în care autoritățile competente pot prelucra datele în scopul menținerii ordinii publice și siguranței rutiere”, a declarat avocatul Bogdan Dobrescu, exclusiv pentru EVZ.

Avocatul atrage atenția că polițistul are dreptul și obligația de a verifica documentele șoferului, însă această procedură trebuie efectuată exclusiv cu echipamentele oficiale puse la dispoziție de instituție.

„Agentul are, desigur, dreptul și obligația de a verifica documentele șoferului, însă această verificare trebuie realizată prin mijloace oficiale, prevăzute și puse la dispoziție de către instituția din care face parte și în niciun caz prin folosirea telefonului personal”, mai spune Bogdan Dobrescu.

Potrivit avocatului, o astfel de practică nu oferă garanțiile de securitate prevăzute de lege și expune datele șoferului unui risc semnificativ, deoarece imaginile pot fi stocate, distribuite sau pierdute fără control instituțional.

În aceste condiții, șoferul are dreptul să solicite informații privind temeiul legal al prelucrării datelor sale și poate refuza politicos ca documentele sale să fie fotografiate.

„O astfel de practică nu asigură garanțiile de securitate cerute de lege și, din contră, ar expune datele șoferului unui risc serios, întrucât imaginile pot fi stocate, transmise sau pierdute, totul în afara sferei controlului instituțional. De aceea, pe moment, șoferul poate solicita informații privind temeiul prelucrării datelor sale, dar și să refuze politicos fotografierea”, adaugă cunoscutul avocat.

În astfel de cazuri, șoferii pot depune ulterior o sesizare la Inspectoratul de Poliție sau la autoritatea pentru protecția datelor personale.

„Șoferul ar trebui să noteze datele agentului și unitatea de care aparține pentru a putea fi luate măsuri după incident. Pe de-o parte, se poate formula o plângere pentru atragerea unui control disciplinar împotriva agentului, la conducerea secției de poliție din care acesta face parte, la Inspectoratul Județean de Poliție sau Direcția de Control Intern a Poliției Române, iar pe de altă parte, șoferul poate și ar trebui să sesizeze încălcarea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal”, explică el.

Avocatul Bogdan Dobrescu adaugă că „este important ca șoferii să își exercite drepturile și să utilizeze mijloacele legale puse la dispoziția lor, tocmai pentru a descuraja asemenea practici în viitor”.