Ce obligații ai și ce amenzi riști dacă folosești greșit spațiile comune din bloc

Viața la bloc nu înseamnă doar împărțirea spațiilor comune, ci și respectarea unor reguli care să asigure conviețuirea armonioasă între vecini. Mulți proprietari încearcă să înfrumusețeze scările, intrările sau holurile cu flori, însă aceste gesturi, deși bine intenționate, pot fi sancționate. De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISUBIF) atrage atenția că depozitarea obiectelor în zonele comune poate fi periculoasă. Pentru folosirea necorespunzătoare a spațiilor comune, proprietarii pot primi amenzi de până la 400 de lei.

Conform legii, scările, holurile, subsolurile, acoperișurile și alte spații similare din blocuri sunt considerate proprietate comună. Ele aparțin în egală măsură tuturor locatarilor și nu pot fi modificate sau amenajate fără acordul unanim al proprietarilor.

Asociația de proprietari trebuie să se asigure că regulile sunt respectate, iar orice modificare, de la așezarea unui ghiveci cu flori până la închiderea unui hol, este considerată ilegală dacă nu există acordul tuturor locatarilor.

„Sunt considerate părţi comune, în măsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel: fundaţia, curtea interioară, structura, structura de rezistenţă, pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi şi/sau spaţiile comune, acoperişul, terasele, scările şi casa scărilor, holurile, pivniţele şi subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii şi ascensoarele”, se arată în Codul Civil.

Amenajările făcute de bunăvoie, fără aprobarea tuturor, pot genera conflicte între vecini și, mai grav, plângeri depuse la asociație sau chiar la primărie. În astfel de cazuri, cei considerați vinovați riscă sancțiuni usturătoare.

Deși intenția celor care aduc flori pe casa scării este de a înfrumuseța spațiul, inspectorii atrag atenția asupra riscurilor. Ghivecele și alte obiecte voluminoase pot împiedica evacuarea rapidă în caz de incendiu sau cutremur.

Normele generale de apărare împotriva incendiilor interzic clar depozitarea pe căile de acces și evacuare a oricărui obiect care reduce lățimea sau înălțimea liberă de circulație. Aceeași regulă se aplică și pentru biciclete, cărucioare, mobilier vechi, cutii sau electrocasnice lăsate pe holuri.

O altă problemă des întâlnită este transformarea boxelor și a subsolurilor în spații de depozitare necontrolată. De multe ori, proprietarii depozitează în aceste zone anvelope uzate, mobilă veche, haine sau chiar materiale inflamabile. Inspectoratul pentru Situații de Urgență avertizează că astfel de practici nu doar că sunt ilegale, ci și extrem de periculoase. Ele cresc riscul de incendiu și favorizează apariția umezelii, mucegaiului și dăunătorilor.

Legea prevede că în boxele de la subsol pot fi păstrate doar obiecte care nu prezintă risc major de incendiu și numai dacă sunt respectate condițiile de siguranță.

„În subsolul sau demisolul clădirilor de locuit se pot realiza boxe gospodăreşti, cu condiţia utilizării acestora numai pentru materialele şi substanţele admise (fără risc mare de incendiu) şi asigurării măsurilor de protecţie corespunzătoare”, se arată pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov.

În cazul în care locatarii nu se înțeleg asupra amenajării spațiilor comune, consensul poate fi obținut chiar și prin instanță, printr-o ordonanță președințială.