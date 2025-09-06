Actualitate Cumpărarea unui apartament, o adevărată provocare în 2025. Documente necesare și cheltuieli neprevăzute







Deși pare o procedură simplă, cumpărarea unui apartament presupune mai mult decât semnarea unui contract. Este nevoie de verificarea atentă a actelor, a situației juridice a locuinței și a stării tehnice. Cu toate că formalitățile impuse prin Codul Civil se pot finaliza rapid, viitorii proprietari trebuie să fie atenți la toate detaliile ce țin de noua locuință.

În primul rând, viitorii cumpărători trebuie să știe că vânzătorul este responsabil pentru actele de proprietate. La notar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente:

actul de proprietate;

certificatul fiscal emis de administrația locală, valabil doar în luna în care este eliberat;

documentația cadastrală și intabularea, obținute în aproximativ 18 zile lucrătoare;

extrasul de carte funciară, valabil zece zile;

certificatul de performanță energetică, eliberat în 24-48 de ore, cu valabilitate de zece ani;

ultimele facturi de utilități și dovada plății lor;

adeverința de la asociația de proprietari privind lipsa datoriilor.

De asemenea, părțile implicate în tranzacție trebuie să prezinte actele de identitate.

În cazul unui credit ipotecar, banca verifică suplimentar documentația apartamentului. Solicitantul trebuie să aducă actele de identitate, documentele de venit, eventual certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț și informații despre alte credite active.

Totodată, instituția bancară solicită precontractul de vânzare-cumpărare, actele de proprietate ale imobilului, extras din cadastru, certificatul energetic și o declarație a vânzătorului că locuința nu face obiectul unor litigii sau revendicări.

În cazul apartamentelor noi, este indicat să consulți un specialist, arhitect sau inginer structurist, care să verifice toate detaliile tehnice. În astfel de situații, un inginer se uită în primul rând la trei lucruri importante: autorizația de construire, cartea tehnică a clădirii și, pe cât posibil, elementele vizibile ale structurii, cum ar fi grinzi, stâlpi sau pereți, pentru a verifica dacă acestea corespund documentelor.

Chiar dacă achiziționezi doar un apartament, este util să ceri și să verifici cartea tehnică a întregii clădiri. Aceasta arată că întreaga construcție a fost realizată în conformitate cu cerințele legii.

De asemenea, în este esențial să verifici și alte detalii importante: zona, accesul la transport și servicii, starea instalațiilor, eventualele fisuri sau infiltrații, dar și planurile de urbanism.

Pe lângă prețul apartamentului, clienții trebuie să ia în calcul că există și alte cheltuieli. Cumpărătorul trebuie să achite taxa de intabulare, de 0,15% din valoarea tranzacției, și taxele notariale, care variază în funcție de prețul apartamentului. De exemplu, pentru o locuință de 50.000 de euro, onorariul notarial poate depăși pragul de 3.000 de lei.

Vânzătorul, la rândul său, plătește impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare. Dacă apartamentul a fost deținut mai puțin de trei ani, impozitul este de 3% din preț, iar pentru o perioadă mai mare de trei ani, acesta scade la 1%.