Monden

Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie

Comentează știrea
Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărieRegele Charles. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Regele Charles a fost numit cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie, fiind cunoscut pentru gusturile variate și pentru pasiunea sa pentru diferite bucătării, potrivit express.co.uk.

Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie

Regele este cunoscut și pentru preferința sa pentru produsele organice, alegând să consume, de obicei, alimente din reședințele regale. Un fost bucătar a spus că el a fost cel care a prezentat familiei alte bucătării și a adus noutăți în meniu.

Fostul bucătar regal Darren McGrady, care a gătit timp de 15 ani pentru familia regală, a dezvăluit preferințele culinare ale regelui.

Darren McGrady, fost bucătar regal

Darren McGrady. Captură video Youtube

Bucătăria italiană, una dintre preferatele sale

În timpul unui interviu acordat Heart Bingo, McGrady a declarat că regele Charles a introdus alimentele organice în bucătăriile regale, cu mult înainte ca acestea să fie populare.

Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update

„Prințul Charles, acum rege Charles, era cel mai aventuros. El a introdus alimentele organice în bucătăriile regale cu mult înainte ca acestea să devină populare. Își aducea propriile coșuri cu fructe și legume cultivate acasă, în special la Sandringham”, a mai spus acesta.

Fostul bucătar a povestit că regele apreciază bucătăria italiană și că a introdus preparate mediteraneene în meniu, renunțând treptat la mâncărurile tradiționale britanice și la bucătăria franceză clasică.

„Îi plăcea, de asemenea, să culeagă ciuperci sălbatice, pe care le aducea în bucătărie pentru a le folosi la prepararea meselor”, a mai adăugat acesta.

Dieta urmată de Regele Charles

Potrivit express.co.uk, Regele Charles urmează o dietă foarte sănătoasă, care include legume cultivate în propria grădină, mese mici și ouă de la găinile sale de la Highgrove House.

Clarence House a dezvăluit acum cinci ani, în 2020, că regele preferă ouăle la micul dejun, iar Tina Brown a adăugat că preferă și nucile, semințele, dar și o ceașcă de ceai. În schimb, la prânz, regele consideră masa inutilă și o evită pentru a putea participa la mai multe evenimente regale.

Între timp, pentru cină, monarhul preferă bucătăria de sezon și produsele proaspete cultivate la propria sa proprietate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:03 - Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
07:00 - Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text
06:54 - Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie
06:53 - Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
06:45 - De ce și-a înăsprit Trump tonul față de Putin. Dezvăluirile lui JD Vance
06:34 - Prognoza meteo, 29 septembrie. Ne așteaptă un început de săptămână răcoros. Temperaturi scăzute, ploi și ninsori în u...

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale