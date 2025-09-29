Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie

Regele Charles a fost numit cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie, fiind cunoscut pentru gusturile variate și pentru pasiunea sa pentru diferite bucătării, potrivit express.co.uk.

Regele este cunoscut și pentru preferința sa pentru produsele organice, alegând să consume, de obicei, alimente din reședințele regale. Un fost bucătar a spus că el a fost cel care a prezentat familiei alte bucătării și a adus noutăți în meniu.

Fostul bucătar regal Darren McGrady, care a gătit timp de 15 ani pentru familia regală, a dezvăluit preferințele culinare ale regelui.

În timpul unui interviu acordat Heart Bingo, McGrady a declarat că regele Charles a introdus alimentele organice în bucătăriile regale, cu mult înainte ca acestea să fie populare.

„Prințul Charles, acum rege Charles, era cel mai aventuros. El a introdus alimentele organice în bucătăriile regale cu mult înainte ca acestea să devină populare. Își aducea propriile coșuri cu fructe și legume cultivate acasă, în special la Sandringham”, a mai spus acesta.

Fostul bucătar a povestit că regele apreciază bucătăria italiană și că a introdus preparate mediteraneene în meniu, renunțând treptat la mâncărurile tradiționale britanice și la bucătăria franceză clasică.

„Îi plăcea, de asemenea, să culeagă ciuperci sălbatice, pe care le aducea în bucătărie pentru a le folosi la prepararea meselor”, a mai adăugat acesta.

Potrivit express.co.uk, Regele Charles urmează o dietă foarte sănătoasă, care include legume cultivate în propria grădină, mese mici și ouă de la găinile sale de la Highgrove House.

Clarence House a dezvăluit acum cinci ani, în 2020, că regele preferă ouăle la micul dejun, iar Tina Brown a adăugat că preferă și nucile, semințele, dar și o ceașcă de ceai. În schimb, la prânz, regele consideră masa inutilă și o evită pentru a putea participa la mai multe evenimente regale.

Între timp, pentru cină, monarhul preferă bucătăria de sezon și produsele proaspete cultivate la propria sa proprietate.