Pachețelul pentru școală, o provocare pentru părinți. Idei de gustări cu care nu vei da greș

Chiar dacă majoritatea școlilor au magazine în apropiere sau chiar în incintă, mulți părinți aleg să le pregătească copiilor o gustare sănătoasă pentru pauza mare. Pe vremuri, sandvișurile pentru școală erau simple: pâine cu unt, brânză, salam sau marmeladă. Astăzi, părinții încearcă să le pregătească copiilor gustări mai echilibrate, cu legume, fructe sau lactate, care să le ofere energie pentru întreaga zi.

Sandvișurile rămân cea mai practică opțiune pentru majoritatea părinților. Pâinea integrală sau cea de secară este ideală pentru pregătirea lor. Pe lângă unt, șuncă și cașcaval, în fiecare sandviș se pot adăuga felii de roșii, salată sau castravete. Pentru copii, se pot face și mini-sandvișuri ambalate în folie, ușor de mâncat la școală.

Untul de arahide se află pe lista preferințelor celor mici și poate fi combinat cu gem sau dulceață. Pate-urile din linte sau năut sunt ieftine, ușor de preparat acasă și se păstrează bine în frigider. Dacă alegi să adaugi câteva felii de morcov în acest sandviș, cel mic se va putea bucura de o gustare delicioasă.

Pentru zilele în care copiii își doresc ceva dulce la școală, sandvișurile cu brânză dulce, banană sau mere feliate pot înlocui prăjiturile și batoanele ambalate.

Pateurile pregătite acasă sunt o opțiune gustoasă și sănătoasă pentru cei mici. Ele pot fi umplute cu brânză, broccoli, șuncă sau cașcaval. Acestea pot fi servite ca sandvișuri sau gustări, sunt ușor de făcut și se păstrează bine în frigider pentru mai multe zile.

Brioșele pregătite acasă sunt o alegere practică și apreciată de copii. Ele pot fi făcute atât dulci, cu fructe sau marmeladă, cât și sărate, cu brânză, spanac sau morcov ras. Aceste gustări pot înlocui produsele procesate din magazine și vor fi pe placul celor mici.

Fructele proaspete, precum merele, perele sau bananele, sunt ieftine și ușor de luat la școală. Legumele tăiate în fâșii, cum ar fi morcovul, ardeiul sau castravetele, pot fi puse în caserole speciale pentru cei mici și savurate în pauze.

Deși mulți părinți evită să le pună celor mici în pachetul pentru școală iaurt, această varianta cu granola poate fi pe placul lor. Poate fi preparat acasă din iaurt simplu, fulgi de cereale și fructe proaspete sau uscate. Dacă alegi un recipient colorat, cei mici vor fi încântați să savureze gustarea în văzul tuturor.