Lituania a deschis prima școală de drone pentru locuitorii din apropierea graniței cu Rusia

Ministerul Apărării din Lituania a anunțat deschiderea primul centru dintr-o rețea de nouă instituții, amplasate de-a lungul graniței cu Rusia. Aici, atât copii de peste 10 ani, cât și adulți vor fi instruiți în operarea, asamblarea și programarea dronelor.

Viceministrul apărării, Tomas Godliauskas, a declarat că dezvoltarea capacităților de apărare militară reprezintă un obiectiv pe care Lituania îl tratează cu maximă seriozitate, din cauza apropierii sale de Rusia și Belarus.

Profesorul Mindaugas Tamosaitis a explicat că elevii, inclusiv copiii, vor fi instruiți să piloteze drone FPV (cu vedere individuală), quadricoptere și monoposturi.

La școala din Taurage, la 20 km de enclava rusă Kaliningrad, elevii au început antrenamentele cu zboruri virtuale pe computer. Un băiat a învățat să piloteze o mini-dronă sub supravegherea profesorilor, uneori prăbușind-o intenționat, iar profesorii au remarcat entuziasmul copiilor.

Lituania, membră NATO, a cerut întărirea apărării aeriene după ce două drone rusești au traversat granița din Belarus și s-au prăbușit pe teritoriul său. Școlile de drone îi pregătesc pe tineri pentru operarea și programarea dronelor, combinând instruirea practică cu cea teoretică, în contextul creșterii tensiunilor regionale.

SUA au anunțat țările baltice că plănuiesc să scadă fondurile alocate unor programe de securitate din regiunea estică.

NATO a anunțat vinerea trecută planurile de întărire a apărării flancului estic al Europei, la două zile după ce Polonia a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian, marcând prima acțiune de acest tip realizată de un membru al alianței occidentale în contextul războiului Rusiei din Ucraina.

În luna mai, Lituania și-a anunțat intenția de a investi 1,1 miliarde de euro pentru consolidarea protecției frontierelor cu Rusia și Belarus, inclusiv prin instalarea de mine antitanc, un efort similar fiind desfășurat și de Letonia și Estonia.