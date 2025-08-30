Social Consumul de carne roșie și procesată este asociat cu un risc mai mare de diabet de tip 2







Consumul de carne, în special carne procesată și carne roșie neprocesată, este asociat cu un risc mai mare de diabet de tip 2, potrivit unui studiu publicat în The Lancet Diabetes & Endocrinology. Cercetarea, condusă de cercetători de la Universitatea din Cambridge, a utilizat date din 31 de cohorte de studiu din 20 de țări pentru a determina asocierea dintre consumul de carne procesată, carne roșie neprocesată și carne de pasăre și diabetul de tip 2.

Studiul a constatat că un consum obișnuit de 50 de grame de carne procesată pe zi, echivalentul a două felii de șuncă, este asociat cu un risc cu 15% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2 în următorii 10 ani. Consumul de 100 de grame de carne roșie neprocesată pe zi, echivalentul unei fripturi mici, a fost asociat cu un risc cu 10% mai mare de diabet de tip 2.

Consumul obișnuit de 100 de grame de carne de pasăre pe zi a fost asociat cu un risc cu 8% mai mare, dar atunci când au fost efectuate analize suplimentare în cadrul unor scenarii diferite, asocierea pentru consumul de carne de pasăre a devenit mai slabă, în timp ce asocierile cu diabetul de tip 2 pentru carnea procesată și carnea roșie neprocesată au persistat.

Profesorul Nita Forouhi de la Medical Research Council (MRC) Epidemiology Unit al Universității Cambridge, un autor principal al lucrării, a declarat că cercetarea oferă cele mai cuprinzătoare dovezi de până acum privind o asociere între consumul de carne procesată și carne roșie neprocesată și un risc viitor mai mare de diabet de tip 2.

Aceasta susține recomandările de a limita consumul de carne procesată și de carne roșie neprocesată pentru a reduce cazurile de diabet de tip 2 în rândul populației.

InterConnect utilizează o abordare care permite cercetătorilor să analizeze datele individuale ale participanților din diverse studii, mai degrabă decât să fie limitați la rezultatele publicate. Acest lucru a permis autorilor să includă în această analiză până la 31 de studii, dintre care 18 nu au publicat anterior rezultate privind legătura dintre consumul de carne și diabetul de tip 2, potrivit medicalxpress.com.