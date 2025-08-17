Social Zahărul, inamicul numărul 1 al sănătății tale. Cele mai nocive alimente ultra-procesate. Studiu







Zahărul este pe locul 1. Într-un top deloc plăcut. Mai ales că avem senzația că ne dă o doză de fericire cu fiecare linguriță sau gură de băutură. De accea medicii ne spun să căutăm alimente sănătoase. Să nu căutăm plăceri rapide.

Un nou raport al American Heart Association (AHA) atrage atenția asupra alimentelor ultra-procesate care reprezintă un risc serios pentru sănătatea inimii și nu numai. Dacă unele produse ambalate pot fi integrate cu moderație într-o dietă echilibrată, există altele care ar trebui evitate pe cât posibil, deoarece sunt asociate direct cu boli cardiovasculare, obezitate, diabet de tip 2 și inflamații cronice.

Deși nu sunt percepute ca alimente „dulci”, mezelurile pot conține zahăr adăugat. Producătorii folosesc zahărul sau derivatele lui (dextroză, glucoză, lactoză, maltodextrină) pentru a îmbunătăți gustul, a echilibra aroma sărată, a sprijini procesul de fermentație (în cazul salamurilor) și a conserva mai bine produsul.

Cantitatea nu este mare – de regulă 1–3 g la 100 g de produs –, dar consumul constant și zilnic contribuie la aportul „ascuns” de zaharuri. În combinație cu alți factori de risc (sare în exces, grăsimi saturate, nitriți), prezența zahărului în mezeluri face ca aceste alimente să fie considerate nocive pentru sănătate dacă sunt consumate frecvent.

Crenvurștii, cârnații, nuggets-urile și salamul sunt pline de grăsimi saturate, sare și aditivi. Studiile le leagă de un risc crescut de hipertensiune arterială și cancer colorectal.

Biscuiți, prăjituri, batoane de ciocolată, jeleuri și bomboane – toate conțin cantități mari de zahăr rafinat, grăsimi trans și coloranți. Pe lângă kilogramele în plus, afectează sănătatea dentară și cresc inflamația în organism.

Înghețata, budincile și iaurturile cu mult zahăr adăugat fac parte din aceeași categorie nocivă. Conțin combinații periculoase de zahăr și grăsimi saturate, care solicită inima și favorizează rezistența la insulină.

Chipsurile din cartofi sau porumb, tortilla chips și alte gustări ambalate au un conținut extrem de ridicat de sare și grăsimi nesănătoase. În timp, acestea duc la hipertensiune și afectează elasticitatea arterelor.

Pizza congelată, pastele instant sau macaroanele cu brânză la cutie sunt pline de sare, uleiuri hidrogenate și aditivi. Aceste mese rapide sunt convenabile, dar au un impact negativ major asupra sănătății metabolice.

Dacă ne uităm la raportul American Heart Association (AHA) și la concluziile mai multor studii medicale, cel mai nociv aliment ultra-procesat nu e neapărat unul singur, ci o categorie: Băuturile îndulcite cu zahăr (sucuri carbogazoase, energizante, ice tea-uri dulci, chiar și unele ape „vitaminizate”).

Zahărul lichid este absorbit extrem de rapid, crescând brusc glicemia și insulina. Acest proces repetat duce la rezistență la insulină și, în timp, la diabet de tip 2.

Nu oferă nicio sațietate – aduci sute de calorii în organism, dar senzația de foame revine imediat. Sunt asociate direct cu un risc crescut de obezitate, boli cardiovasculare și ficat gras non-alcoolic.

Studiile arată că fiecare pahar zilnic de suc carbogazos crește riscul de infarct și accident vascular cerebral cu peste 20%. În plus, băuturile îndulcite au efecte nocive asupra copiilor și adolescenților, favorizând obezitatea timpurie și probleme metabolice încă din tinerețe.

Dintre toate alimentele ultra-procesate (mezeluri, dulciuri, chipsuri, mâncăruri congelate), sucurile și băuturile cu zahăr adăugat sunt considerate cel mai nociv obicei alimentar, tocmai pentru că sunt consumate frecvent și în cantități mari, fără ca oamenii să realizeze impactul. Studiul de prevenție a fost publicat recent.