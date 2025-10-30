Politica

Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că la zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, în urma căruia au murit 65 de tineri, în domeniul sănătății s-au înregistrat progrese, însă România a făcut pași înapoi în lupta cu corupția. Șeful statului a mers, joi dimineață, la locația fostului club Colectiv unde a depus o coroană de flori în memoria celor care și-au pierdut viața.

Nicușor Dan despre tragedia din Clubul Colectiv

Președintele Nicușor Dan a declarat că în zona de sănătate există „ceva progrese” și că sunt semnate contracte pentru spitale noi, chiar dacă acestea nu sunt încă finalizate. Șeful statului a precizat însă că mai sunt multe de făcut, menționând în mod special lipsa unui spital destinat marilor arși.

”Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți” a scris președintele pe Facebook.

Referitor la corupție, Nicușor Dan a afirmat că România a făcut „niște pași înapoi”. El a explicat că absența unui pat pentru marile arsuri ține de management, menționând lipsa unei viziuni corelate cu sursele de finanțare disponibile, inclusiv fonduri din PNRR și fonduri structurale.

Așteptări pentru finalizarea spitalelor regionale

Președintele a declarat că, față de acum 10 ani, România a înregistrat progrese în lucrările publice, amintind exemplul întârzierilor la construcția metroului din București. El a subliniat că acum există experiența în care statul plătește și constructorul finalizează proiectele la timp.

Comemorarea victimelor care și-au pierdut viața în CluBUL Colectiv

Nicușor Dan a precizat că, în cazul spitalului regional de la Iași, pentru care săptămâna trecută s-a semnat contractul, este de așteptat ca termenele de execuție să fie respectate.

Comemorarea președintelui a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv

Nicușor Dan a mers, în jurul orei 08:00, la fostul club Colectiv, unde a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare în memoria victimelor, fără să facă un anunț oficial. Ulterior, el a atras atenția, într-un mesaj publicat pe Facebook, că România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale la zece ani de la tragedie și că „promisiunile asumate nu pot rămâne doar material de arhivă”.

Mai multe organizații civice organizează astăzi un marș în București pentru a marca zece ani de la incendiul soldat cu moartea a 65 de persoane. Participanții cer dreptate și susțin că nimeni nu a răspuns pentru tragedie, subliniind că, în opinia lor, situația din România nu s-a schimbat în ultimii zece ani.

